вторник, декември 16, 2025
В неделя дядо Коледа ще пристигне на своя мотор в Стара Загора

Тази неделя, 21 декември 2025 г., ни очаква истинска коледна магия с моторен рев и много усмивки!“, обещават организаторите на прекрасна ежегодна инициатива в Стара Загора.

Дядо Коледа ще бъде тук отново по покана на MC Free Wind Riders, за да зарадва малки и големи. И ще пристигне как? Яхнал атрактивен мотор!

За децата ще има подаръци, те могат да се снимат за спомен с дядо Коледа, а празничното настроение е гарантирано за всички.

Началният час е 11.00 часа, мястото е площадът пред Община Стара Загора, а денят – неделя, 21 декември.

„Елате с цялото семейство, облечете се топло и не забравяйте усмивките си!“, апелират организаторите.

Коледа идва на мотор!

