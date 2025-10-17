В неделя асфалтират подход към пазара в Разград

петък, октомври 17, 2025
Във връзка с извършването на текущи ремонти на улици Община Разград призовава водачите да не паркират автомобилите си в участъците, за които предстои асфалтиране в неделя и понеделник.

На 19 октомври, неделя, ще се фрезова и асфалтира подходът към пазара до книжарница „Денебола“. В ремонта е включен участък от 260 кв.м. от уличното платно от ул. „Искър“ до отводнителната решетка на входа на общинския пазар.

На 20 октомври, понеделник, ще се асфалтира междублоково пространство на ул. „Ангел Кънчев“ в участъка от ул. „Анани Явашев“ до бул. „Княз Борис I“ в гр. Разград – с площ 547 кв.м.

Припомняме, че ремонтите на улици в Разград по обособена позиция 1 на обществена поръчка „Извършване на текущ ремонт на улици, паркинги, междублокови пространства, тротоари, алеи и др. в гр. Разград и населените места на община Разград по обособени позиции” започнаха в края на миналия месец. Предвидени за асфалтиране са 16 улици, ремонти на 5 тротоара и обособяване на места за временно паркиране в 5 различни района на града. Ремонтните работи се извършват от „Пътно строителство“АД.

