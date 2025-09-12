В навечерието на първия учебен ден: Благотворителна инициатива в подкрепа на малката Софи от Плевен

„Подстрижки за малки и големи – в подкрепа на Софи“!

Под това мото тази неделя, 14 септември 2025 г., Плевен се обединява в подкрепа на лечението на още едно плевенско дете – малката Софи. Място на събитието: Оркестрината в Градската градина, начало – 10:00 часа с продължителност до 18:00 часа.

Зад благотворителната инициативата стои група плевенски бръснари и фризьори, които в навечерието на първия учебен ден ще дарят от своето време и умения, като предоставят подстрижки срещу дарение. Всички събрани средства ще бъдат използвани за лечението на малката Софи от Плевен, която спешно се нуждае от лечение в чужбина.

„Ние сме малка група бръснари, обединени от желанието да направим добро. С уменията си искаме да помогнем на едно плевенско дете! Софи е с диагноза невробластом на дясна надбъбречна жлеза с разсейки в черния дроб. В момента тя се лекува в Турция и има нужда от поредица от скъпоструващи операции. С това събитието искаме да подадем ръка на семейството й! По този начин искаме да помогнем и на други плевенски семейства, като подарим подстрижка за първия учебен ден. Така заедно ще направим добро и ще дарим усмивки!“, споделят организаторите. Събитието се провежда с подкрепата на Община Плевен

Дата: 14.09.2025 г. /неделя/

Час: от 10:00 до 18:00 ч.

Място: Оркестрината в Градската градина,

Цел: Набиране на средства за лечението на Софи

Нека всеки, който има възможност, да се включи в инициативата – с присъствие, подкрепа или просто с усмивка. Малките жестове могат да правят чудеса!

