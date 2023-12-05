В навечерието на Никулден – отслужиха вечерня в катедралния храм „Св. Николай“

Негово Високопреосвещенство Старозагорският митрополит Киприан отслужи празнична архиерейска вечерня с петохлебие в катедралния храм „Св. Николай“ в Стара Загора. Службата беше възглавена от викарния епископ на Софийска митрополия Негово Преосвещенство Велбъджския епископ Исаак. С него съслужиха Негово Високопреосвещенство Дидимотишкият, Орестиадски и Софлийски митрополит Дамаскин, Негово Преосвещенство Величкият епископ Сионий, архимандритите Стефан Тричков, Атанасий Султанов и Богослов Димитров, свещеноиконом Николай Георгиев и други. Епископ Исаак благодари на митрополит Киприан за поканата и му подари архиерейска корона с пожелание за здраве и благодатно служение.

От Църковното настоятелство при катедралния храм „Св. Николай“ съобщават, че във връзка с храмовия празник на 6 декември ще се отслужи архиерейската света литургия, по време на която ще се прочетат и молитвите за оздравяване и бързо възстановяване на Негово Светейшество Българският патриарх и Софийски митрополит Неофит. Посрещането на владиката е в 9:15 часа, а началото на богослужението в 9:30. Приканват се благочестивите християни да вземат молитвено участие.

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