вторник, август 26, 2025
Последни:
Региона

В Монтана предстои пръскане срещу комари

Редактор

На 28 август, четвъртък в град Монтана  ще бъде извършена последна дезинсекция / пръскане против комари/ за сезона.

Обработката ще започне от 21:00 часа от крайните квартали на територията на града. Препаратът, с който ще бъде извършена дезинсекцията  не представлява опасност за живота и здравето на хората и  животните.  Ареозолните частици ще се  разсеят половин час след пръскането. Заради миризмата   по време на обработката се препоръчва  гражданите да затворят прозорците на жилищата си след 21 часа и приберат прострените на открито дрехи.

Интересно от мрежата

Вижте още

Култовите Kingsize ще редят люти рими само на „Егаси феста“ в Бургас

Редактор

Община Варна е одобрена за финансиране от 67 млн. лв. по две проектни предложения по Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 г.

Редактор

Арт сцена – Стара Загора с първо мащабно събитие: U.L.I.C.A. – Street Fest

Редактор

Pin It on Pinterest