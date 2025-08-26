В Монтана предстои пръскане срещу комари

На 28 август, четвъртък в град Монтана ще бъде извършена последна дезинсекция / пръскане против комари/ за сезона.

Обработката ще започне от 21:00 часа от крайните квартали на територията на града. Препаратът, с който ще бъде извършена дезинсекцията не представлява опасност за живота и здравето на хората и животните. Ареозолните частици ще се разсеят половин час след пръскането. Заради миризмата по време на обработката се препоръчва гражданите да затворят прозорците на жилищата си след 21 часа и приберат прострените на открито дрехи.

