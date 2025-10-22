В Монтана 4119 климатика ще бъдат монтирани следващите три месеца

През този отоплителен сезон в Монтана ще бъдат монтирани 4119 климатика в 1696 домакинства, съобщи зам.-кметът на общината Диман Георгиев на пресконференция по проект „Прилагане на мерки за подобряване качеството на въздуха в община Монтана“, финансиран с безвъзмездна финансова помощ от Европейския съюз и от национални бюджет.

В нея участваха зам.-кметът Станислав Станоев, директорът на регионалната инспекция по околната среда Любомир Иванов и представители на фирмите, ангажирани по проекта.

От следващата година на още близо 2000 домакинства, включени досега ще бъдат подменени старите отоплителни уреди на дърва и въглища, уточни Георгиев. Близо 60 на сто от кандидатствалите са изявили желание да получат безвъзмездно климатици. Другите екологични уреди , за които се кандидатства са три вида термопомпи пелетни камини и котли. В рамките на проекта до края на 2029 година на 30 жилища ще бъдат предоставени и фотоволтаични системи.

„В този проект най-пряко се усеща подкрепата на Европейския съюз и на държавата, защото директно променя жизнената среда на всяко едно домакинство, което участва и същевременно подобрява качеството на въздуха в община Монтана, заяви зам. кметът Станислав Станоев.

Директорът на РИОСВ Любомир Йорданов припомни параметрите на програма „Околна среда“ на ЕС, която се управлява от екоминистерството. Безвъзмездна помощ по приоритет „Въздух“ за намаляване на замърсяванията от битово отопление получават 21 общини в страната. Монтана е една от тях и е одобрена за безвъзмездно финансиране в размер на 21 695 394 лева, от които 18 442 000 предоставя Европейския съюз, а 3 254 309 са национално съфинансиране.

