В Мездра предстои юбилейно издание на Детския футболен турнир Мемориал „Семко Горанов“

Община Мездра и ОФК Локомотив – Мездра организират Десети детски футболен турнир Мемориал „Семко Горанов“ в памет на известния треньор, футболист и спортен деятел от близкото минало Семко Горанов (1936-2011 г.)*. Спортната проява ще се състои на 13 септември 2025 г. (събота) от 9:30 часа на стадион „Локомотив“ в гр. Мездра.

В тазгодишното издание на турнира ще вземат участие четири клубни формации – деца, родени през 2016-а и 2015 г.: ОФК Локомотив – Мездра (набор 2016 г.), ПФК Ботев – Враца (набор 2016 г.), ПФК Ботев – Враца (набор 2015 г.), и ОФК Правец (набор 2016 г.).

Мемориал „Семко Горанов 2025“ щe се проведе във формат „Футбол 7“. Съгласно регламента на турнира отборите участници ще играят помежду си по системата „всеки срещу всеки“. Времетраенето на срещите ще бъде две полувремена по 15 минути.

Всички отбори участници ще получат медали и грамоти, а заелите на първите три места в крайното класиране – и купи, осигурени от Община Мездра. Специални награди са подготвили дъщерите на Семко Горанов Татяна и Галина и Областният съвет на БФС – Враца.

Победители в досегашните девет издания на Мемориал „Семко Горанов“ са: през 2014-а и 2015 г. – Футболна академия ДИТ (София), през 2017-а, 2023-а и 2024 г. – ОФК Локомотив (Мездра), през 2018-а, 2020-а и 2021 г. – ПФК Ботев (Враца), през 2022 г. – ПФК Левски (София). През 2016-а и 2019 г. турнирът не се провежда.

ПРОГРАМА НА ДЕСЕТИ ДЕТСКИ ФУТБОЛЕН ТУРНИР МЕМОРИАЛ „СЕМКО ГОРАНОВ“:

13 септември 2025 г. (събота) – стадион „Локомотив“ – гр. Мездра

09:30 ч.: Официално откриване на турнира,

09:45 ч., терен 1: ОФК Локомотив – Мездра (набор 2016 г.) – ПФК Ботев – Враца (набор 2015 г.), терен 2: ОФК Правец (набор 2016 г.) – ПФК Ботев – Враца (набор 2016 г.),

10:25 ч., терен 1: ОФК Локомотив – Мездра (набор 2016 г.) – ПФК Ботев – Враца (набор 2016 г.), терен 2: ПФК Ботев – Враца (набор 2015 г.) – ОФК Правец (набор 2016 г.),

