В Любимец представят европейските програми за младежта

Областният информационен център – Хасково организира среща за възможностите пред младите хора в Европейския съюз

На 23 септември 2026 г. от 13:50 часа в СУ „Желязко Терпешев“ в Любимец ще се проведе публично информационно събитие на тема „Европейски програми за младежта“.

Инициативата е на Областния информационен център – Хасково и е насочена към младите хора и представителите на образователните институции в област Хасково.

По време на срещата участниците ще получат информация за целите и същността на Кохезионната политика на Европейския съюз в България, както и за правата и възможностите на младите хора в ЕС.

Ще бъдат представени оперативните програми и възможностите, които предоставя „Еразъм+“. Основната цел е да се повиши информираността сред младите хора и да се насърчи тяхното по-активно участие и използване на европейските възможности.