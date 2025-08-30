В курортното селище Старозагорски бани днес се откри 19-и Национален тракийски фолклорен събор „Богородична стъпка“

Зам.-кметът Милена Желева: „Изключително важно е да предаваме на децата

знанията, уменията и съкровищницата на тракийския фолклор“

Деветнадесетото издание на Национален тракийски фолклорен събор

„Богородична стъпка“ по традиция започна с празничен водосвет, отслужен

от Негово Преосвещенство Маркианополският епископ Богослов в съслужение

със старозагорски свещеници. Епископ Богослов благослови гостите,

организаторите и участниците от името на Старозагорския митрополит

Киприан и ги поздрави за много и благодатни години.

Официални гости на събора бяха зам.-кметът на Община Стара Загора Милена

Желева, кметът на Старозагорски бани Станчо Станев, председателят на

съюза на Тракийските дружества в България Красимир Премянов, Емил

Христов, член на върховния съвет на Тракийските дружества в България и

общински съветник, общественият посредник на Стара Загора Иванка

Сотирова, председателят на ТД „Одринска епопея“ Стара Загора Цанко

Атанасов, Ваня Михайлова от „Зонта клуб“, ръководителят на Фолклорна

група при Културно-художествено дружество „Огриджанка“, гр. Охрид,

Република Северна Македония Зоран Йовески, общински съветници,

представители на Тракийски дружества и организации и много гости.

Зам.-кметът Милена Желева поздрави домакините, организаторите, журито и

гостите. Тя се обърна към тях с думите: „Работата за събора започва още

в началото на календарната годината, за да бъде той на това високо ниво

и да се чувствате приятно тук. Това е мястото, на което в два дни, на

две сцени, ще покажете и видите онова, което съхранява нашият уникален

фолклор. Не пропускайте Селския двор – на него ще бъде показано

най-доброто от тракийския фолклор, занаяти и поминък“.

Зам.-кметът с ресор „Култура и туризъм“ приветства и гостите от

Република Северна Македония, също и всички присъстващи, от името на

кмета Живко Тодоров.

„За най-малките, освен интересните работилнички, програмата е много

богата и разнообразна. Изключително важно е това, за да предаваме на

децата знанията, уменията и съкровищата на тракийския фолклор, а те да

ги пренасят и предават на техните деца и на бъдещите поколения“, добави

още Милена Желева. Тя благодари на участниците и журито и им пожела

успех.

Станчо Станев благодари на кмета на Стара Загора Живко Тодоров, за това,

че съборът е два дни. Той отправи благодарност към местното НЧ „Христо

Ботев – 1952“ и доброволците, помогнали мястото да стане чисто и

приветливо. „Надявам се, че всеки ще си тръгне от тук с хубави спомени

като посетите улицата на занаятите, детския пленер, Селския двор, ще си

направите хиляди снимки и ще разказвате за това събитие“, с тези думи

кметът на Старозагорски бани откри Събора.

Ръководителят на Фолклорна група при Културно-художествено дружество

„Огриджанка“ Зоран Йовески от Северна Македония благодари на

организаторите за поканата и домакинство.

Председателят на Съюза на Тракийските дружества в България Красимир

Премянов благодари на организаторите и участниците като им пожела да се

гордеят, че са българи, да продължават завещаните традиции и да ги

предават напред, за да я има България като просперираща и даваща пример

със своята богата многовековна култура.

След официалното откриване, гостите на форума се насладиха на

творчеството на Представителния народен хор „Одринска епопея“, Стара

Загора, Фолклорна група при Културно-художествено дружество

„Огриджанка“, гр. Охрид и Представителния ансамбъл за автентичен фолклор

„Дълбоки“ при НЧ „Развитие – 1878“, с. Дълбоки, община Стара Загора,

които са носител на златен медал от Националния събор на народното

творчество Копривщица 2025 година, също и лауреат от Първото издание на

„Богородична стъпка“.

Екипът на Туристически информационен център Стара Загора и тази година

представя на своя щанд възможностите за туризъм и посещения в региона.

СЦДЖ „Зелени балкани“, в района между двете сцени, освободиха в

естествения им хабитат спасени от тях керкенези. Малки и големи се

порадваха на техния полет.

През двата фестивални дни участниците ще бъдат оценявани от авторитетно

жури, което ще отличи най-добрите състави и индивидуални изпълнители.

Членовете на журито са утвърдени специалисти с богат професионален опит

и национално признание. Председател на първа сцена е доц. д-р Валентина

Райчева от Институт по етнология и фолклористика с Етнографски музей при

БАН, а на втора сцена – доц. Петьо Кръстев от същия институт.

В журито са още акад. Крум Георгиев – фолклорист, член на Международната

академия по традиционно изкуство, носител на световен „Оскар“ за

фолклор, Христо Иванов – главен художествен ръководител на Общински

фолклорен ансамбъл „Загоре“, Дарина Славова – солист на ФА „Тракия“ в

Пловдив и преподавател в НМА „Проф. П. Владигеров“ София, както и акад.

Васил Герлимов – хореограф.

Предвидени са 9 специални награди – плакет и парична премия. Две са

„Наградите на кмета на Община Стара Загора“ – за цялостно представяне и

за детски състав. Ще бъдат връчени и 50 плакета и диплом за принос и

популяризиране на традиционна култура, а 50 индивидуални изпълнители ще

получат медали.

Богата и изпъстрена с дух и традиции е съпътстващата програма на събора.

Интерес предизвикват детските творчески работилници „Съхранено с любов –

сътворено с талант“, „На селски сбор не се кани…“ – живата традиция от

махалата „Добра среща“, където показват занаяти от миналото и вкусни

гозби и „Занаятчийска чаршия“.

Творческите работилнички са безплатни и са с участието на ЦПЛР Стара

Загора и читалищата на селата Сулица, Борилово, Старозагорски бани, РИМ

– Стара Загора , НЧ „Хр. Танев – 2020“, Стара Загора и Детска градина 16

„Горски кът“, Старозагорски бани.

НЧ „Хр. Ботев – 1952“, Старозагорски бани, ще представи „Занаят

чеканка“, който е финансиран по Национален фонд „Култура“.

Съборът приканва и на раздумка с билков чай и ръжено кафе, а песни се

пеят и хора̀ се играят на селския сбор, където не се кани.

Проявите на „Махала селски двор“ ще са и в двата празнични дни – 30 и 31

август.

Тази година за първи път НЧ „Пробуда – 1928“ от старозагорското село

Змейово организират автентично ревю на различни народни носии, което ще

бъде представено днес между 18.00 ч. и 19.00 ч. Проектът е реализиран с

финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по „Програма за

възстановяване и развитие на организации в областта на любителското

творчество“.

Кулминацията в съботния ден ще бъде от 19.30 ч., когато ще започне

празничен концерт на ОФА „Загоре“ с гл. худ. ръководител Христо Иванов и

ПФА „Странджа“, гр. Бургас с гл. худ. ръководител Марио Егов.

За първи път тази година организаторите на събитието ще документират

събитието с филм.

На двете сцени, днес и утре, пазителите на българския бит и традиции,

съхраняващи непреходното ни духовно наследство, продължават надпяването

и надиграването. В над 30-часовата програма посетителите на събора ще се

насладят на таланта на индивидуални изпълнители и ансамбли от 19 области

от цялата страна.

Неделният ден ще започне с богата програма на I и II сцена, от 9.00 ч.

до 14.00 ч., а от 15.00 ч. ще бъдат обявени и наградени отличените

участници в събора.

С подробната програма на събитието може да се запознаете в сайта на

Община Стара Загора:

https://www.starazagora.bg/bg/novini/programa-i-sapatstvashti-proyavi-za-19-natsionalen-trakiyski-folkloren-sabor-bogorodichna-stapka2025.

За удобство на всички гости за събитието Община Стара Загора предлага

специално организиран транспорт и допълнителен курс на 30 август 2025

г., с час на тръгване 22.00 ч. от Старозагорски бани – център.

Разписанието е публикувано на:

https://www.starazagora.bg/bg/novini/folklorniyat-sabor-bogorodichna-stapka-nalaga-vremenna-promyana-v-transporta-1

За всички желаещи да посетят природния феномен „Богородична стъпка“ също

има организиран транспорт.

НТФС „Богородична стъпка“ се организира от Община Стара Загора, Съюз на

тракийските дружества в България, Тракийско дружество „Одринска епопея“

– Стара Загора, Общество за фолклор, Кметство Старозагорски бани и НЧ

„Христо Ботев – 1952“ Старозагорски бани, с подкрепата на ОФА „Загоре“.

