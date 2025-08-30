събота, август 30, 2025
Последни:
Региона

В курортното селище Старозагорски бани днес се откри 19-и Национален тракийски фолклорен събор „Богородична стъпка“

Редактор

Зам.-кметът Милена Желева: „Изключително важно е да предаваме на децата 
знанията, уменията и съкровищницата на тракийския фолклор“

Деветнадесетото издание на Национален тракийски фолклорен събор 
„Богородична стъпка“ по традиция започна с празничен водосвет, отслужен 
от Негово Преосвещенство Маркианополският епископ Богослов в съслужение 
със старозагорски свещеници. Епископ Богослов благослови гостите, 
организаторите и участниците от името на Старозагорския митрополит 
Киприан и ги поздрави за много и благодатни години.

Официални гости на събора бяха зам.-кметът на Община Стара Загора Милена 
Желева, кметът на Старозагорски бани Станчо Станев, председателят на 
съюза на Тракийските дружества в България Красимир Премянов, Емил 
Христов, член на върховния съвет на Тракийските дружества в България и 
общински съветник, общественият посредник на Стара Загора Иванка 
Сотирова, председателят на ТД „Одринска епопея“ Стара Загора Цанко 
Атанасов, Ваня Михайлова от „Зонта клуб“, ръководителят на Фолклорна 
група при Културно-художествено дружество „Огриджанка“, гр. Охрид, 
Република Северна Македония Зоран Йовески, общински съветници, 
представители на Тракийски дружества и организации и много гости.

Зам.-кметът Милена Желева поздрави домакините, организаторите, журито и 
гостите. Тя се обърна към тях с думите: „Работата за събора започва още 
в началото на календарната годината, за да бъде той на това високо ниво 
и да се чувствате приятно тук. Това е мястото, на което в два дни, на 
две сцени, ще покажете и видите онова, което съхранява нашият уникален 
фолклор. Не пропускайте Селския двор – на него ще бъде показано 
най-доброто от тракийския фолклор, занаяти и поминък“.
Зам.-кметът с ресор „Култура и туризъм“ приветства и гостите от 
Република Северна Македония, също и всички присъстващи, от името на 
кмета Живко Тодоров.
„За най-малките, освен интересните работилнички, програмата е много 
богата и разнообразна. Изключително важно е това, за да предаваме на 
децата знанията, уменията и съкровищата на тракийския фолклор, а те да 
ги пренасят и предават на техните деца и на бъдещите поколения“, добави 
още Милена Желева. Тя благодари на участниците и журито и им пожела 
успех.

Станчо Станев благодари на кмета на Стара Загора Живко Тодоров, за това, 
че съборът е два дни. Той отправи благодарност към местното НЧ „Христо 
Ботев – 1952“ и доброволците, помогнали мястото да стане чисто и 
приветливо. „Надявам се, че всеки ще си тръгне от тук с хубави спомени 
като посетите улицата на занаятите, детския пленер, Селския двор, ще си 
направите хиляди снимки и ще разказвате за това събитие“, с тези думи 
кметът на Старозагорски бани откри Събора.

Ръководителят на Фолклорна група при Културно-художествено дружество 
„Огриджанка“ Зоран Йовески от Северна Македония благодари на 
организаторите за поканата и домакинство.

Председателят на Съюза на Тракийските дружества в България Красимир 
Премянов благодари на организаторите и участниците като им пожела да се 
гордеят, че са българи, да продължават завещаните традиции и да ги 
предават напред, за да я има България като просперираща и даваща пример 
със своята богата многовековна култура.

След официалното откриване, гостите на форума се насладиха на 
творчеството на Представителния народен хор „Одринска епопея“, Стара 
Загора, Фолклорна група при Културно-художествено дружество 
„Огриджанка“, гр. Охрид и Представителния ансамбъл за автентичен фолклор 
„Дълбоки“ при НЧ „Развитие – 1878“, с. Дълбоки, община Стара Загора, 
които са носител на златен медал от Националния събор на народното 
творчество Копривщица 2025 година, също и лауреат от Първото издание на 
„Богородична стъпка“.

Екипът на Туристически информационен център Стара Загора и тази година 
представя на своя щанд възможностите за туризъм и посещения в региона.
СЦДЖ „Зелени балкани“, в района между двете сцени, освободиха в 
естествения им хабитат спасени от тях керкенези. Малки и големи се 
порадваха на техния полет.

През двата фестивални дни участниците ще бъдат оценявани от авторитетно 
жури, което ще отличи най-добрите състави и индивидуални изпълнители.

Членовете на журито са утвърдени специалисти с богат професионален опит 
и национално признание. Председател на първа сцена е доц. д-р Валентина 
Райчева от Институт по етнология и фолклористика с Етнографски музей при 
БАН, а на втора сцена – доц. Петьо Кръстев от същия институт.
В журито са още акад. Крум Георгиев – фолклорист, член на Международната 
академия по традиционно изкуство, носител на световен „Оскар“ за 
фолклор, Христо Иванов – главен художествен ръководител на Общински 
фолклорен ансамбъл „Загоре“, Дарина Славова – солист на ФА „Тракия“ в 
Пловдив и преподавател в НМА „Проф. П. Владигеров“ София, както и акад. 
Васил Герлимов – хореограф.

Предвидени са 9 специални награди – плакет и парична премия. Две са 
„Наградите на  кмета на Община Стара Загора“ – за цялостно представяне и 
за детски състав. Ще бъдат връчени и 50 плакета и диплом за принос и 
популяризиране на традиционна култура, а 50 индивидуални изпълнители ще 
получат медали.

Богата и изпъстрена с дух и традиции е съпътстващата програма на събора. 
Интерес предизвикват детските творчески работилници „Съхранено с любов – 
сътворено с талант“, „На селски сбор не се кани…“ – живата традиция от 
махалата „Добра среща“, където показват занаяти от миналото и вкусни 
гозби и „Занаятчийска чаршия“.
Творческите работилнички са безплатни и са с участието на ЦПЛР Стара 
Загора и читалищата на селата Сулица, Борилово, Старозагорски бани, РИМ 
– Стара Загора , НЧ „Хр. Танев – 2020“, Стара Загора и Детска градина 16 
„Горски кът“, Старозагорски бани.
НЧ „Хр. Ботев – 1952“, Старозагорски бани, ще представи „Занаят 
чеканка“, който е финансиран по Национален фонд „Култура“.
Съборът приканва и на раздумка с билков чай и ръжено кафе, а песни се 
пеят и хора̀ се играят на селския сбор, където не се кани.

Проявите на „Махала селски двор“ ще са и в двата празнични дни – 30 и 31 
август.
Тази година за първи път НЧ „Пробуда – 1928“ от старозагорското село 
Змейово организират  автентично ревю на различни народни носии, което ще 
бъде представено днес между 18.00 ч. и 19.00 ч. Проектът е реализиран с 
финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по „Програма за 
възстановяване и развитие на организации в областта на любителското 
творчество“.

Кулминацията в съботния ден ще бъде от 19.30 ч., когато ще започне 
празничен концерт на ОФА „Загоре“ с гл. худ. ръководител Христо Иванов и 
ПФА „Странджа“, гр. Бургас с гл. худ. ръководител Марио Егов.

За първи път тази година организаторите на събитието ще документират 
събитието с филм.

На двете сцени, днес и утре, пазителите на българския бит и традиции, 
съхраняващи непреходното ни духовно наследство, продължават надпяването 
и надиграването. В над 30-часовата програма посетителите на събора ще се 
насладят на таланта на индивидуални изпълнители и ансамбли от 19 области 
от цялата страна.

Неделният ден ще започне с богата програма на I и II сцена, от 9.00 ч. 
до 14.00 ч., а от 15.00 ч. ще бъдат обявени и наградени отличените 
участници в събора.

С подробната програма на събитието може да се запознаете в сайта на 
Община Стара Загора: 
https://www.starazagora.bg/bg/novini/programa-i-sapatstvashti-proyavi-za-19-natsionalen-trakiyski-folkloren-sabor-bogorodichna-stapka2025.

За удобство на всички гости за събитието Община Стара Загора предлага 
специално организиран транспорт и допълнителен курс на 30 август 2025 
г., с час на тръгване 22.00 ч. от Старозагорски бани – център.
Разписанието е публикувано на: 
https://www.starazagora.bg/bg/novini/folklorniyat-sabor-bogorodichna-stapka-nalaga-vremenna-promyana-v-transporta-1

За всички желаещи да посетят природния феномен „Богородична стъпка“ също 
има организиран транспорт.

НТФС „Богородична стъпка“ се организира от Община Стара Загора, Съюз на 
тракийските дружества в България, Тракийско дружество „Одринска епопея“ 
– Стара Загора, Общество за фолклор, Кметство Старозагорски бани и НЧ 
„Христо Ботев – 1952“ Старозагорски бани, с подкрепата на ОФА „Загоре“.

Интересно от мрежата

Вижте още

В Плевен все пак ще се проведе фестивала Time for wine

Редактор

С венци и цветя Шумен отбеляза 188 години от рождението на Левски и 147 години от Освобождението на града

Редактор

На всички деца и на персонала на ДГ №39 „Приказка“ ще бъдат назначени микробиологични изследвания

Редактор

Pin It on Pinterest