В курортното селище Старозагорски бани днес се откри 19-и Национален тракийски фолклорен събор „Богородична стъпка“
Зам.-кметът Милена Желева: „Изключително важно е да предаваме на децата
знанията, уменията и съкровищницата на тракийския фолклор“
Деветнадесетото издание на Национален тракийски фолклорен събор
„Богородична стъпка“ по традиция започна с празничен водосвет, отслужен
от Негово Преосвещенство Маркианополският епископ Богослов в съслужение
със старозагорски свещеници. Епископ Богослов благослови гостите,
организаторите и участниците от името на Старозагорския митрополит
Киприан и ги поздрави за много и благодатни години.
Официални гости на събора бяха зам.-кметът на Община Стара Загора Милена
Желева, кметът на Старозагорски бани Станчо Станев, председателят на
съюза на Тракийските дружества в България Красимир Премянов, Емил
Христов, член на върховния съвет на Тракийските дружества в България и
общински съветник, общественият посредник на Стара Загора Иванка
Сотирова, председателят на ТД „Одринска епопея“ Стара Загора Цанко
Атанасов, Ваня Михайлова от „Зонта клуб“, ръководителят на Фолклорна
група при Културно-художествено дружество „Огриджанка“, гр. Охрид,
Република Северна Македония Зоран Йовески, общински съветници,
представители на Тракийски дружества и организации и много гости.
Зам.-кметът Милена Желева поздрави домакините, организаторите, журито и
гостите. Тя се обърна към тях с думите: „Работата за събора започва още
в началото на календарната годината, за да бъде той на това високо ниво
и да се чувствате приятно тук. Това е мястото, на което в два дни, на
две сцени, ще покажете и видите онова, което съхранява нашият уникален
фолклор. Не пропускайте Селския двор – на него ще бъде показано
най-доброто от тракийския фолклор, занаяти и поминък“.
Зам.-кметът с ресор „Култура и туризъм“ приветства и гостите от
Република Северна Македония, също и всички присъстващи, от името на
кмета Живко Тодоров.
„За най-малките, освен интересните работилнички, програмата е много
богата и разнообразна. Изключително важно е това, за да предаваме на
децата знанията, уменията и съкровищата на тракийския фолклор, а те да
ги пренасят и предават на техните деца и на бъдещите поколения“, добави
още Милена Желева. Тя благодари на участниците и журито и им пожела
успех.
Станчо Станев благодари на кмета на Стара Загора Живко Тодоров, за това,
че съборът е два дни. Той отправи благодарност към местното НЧ „Христо
Ботев – 1952“ и доброволците, помогнали мястото да стане чисто и
приветливо. „Надявам се, че всеки ще си тръгне от тук с хубави спомени
като посетите улицата на занаятите, детския пленер, Селския двор, ще си
направите хиляди снимки и ще разказвате за това събитие“, с тези думи
кметът на Старозагорски бани откри Събора.
Ръководителят на Фолклорна група при Културно-художествено дружество
„Огриджанка“ Зоран Йовески от Северна Македония благодари на
организаторите за поканата и домакинство.
Председателят на Съюза на Тракийските дружества в България Красимир
Премянов благодари на организаторите и участниците като им пожела да се
гордеят, че са българи, да продължават завещаните традиции и да ги
предават напред, за да я има България като просперираща и даваща пример
със своята богата многовековна култура.
След официалното откриване, гостите на форума се насладиха на
творчеството на Представителния народен хор „Одринска епопея“, Стара
Загора, Фолклорна група при Културно-художествено дружество
„Огриджанка“, гр. Охрид и Представителния ансамбъл за автентичен фолклор
„Дълбоки“ при НЧ „Развитие – 1878“, с. Дълбоки, община Стара Загора,
които са носител на златен медал от Националния събор на народното
творчество Копривщица 2025 година, също и лауреат от Първото издание на
„Богородична стъпка“.
Екипът на Туристически информационен център Стара Загора и тази година
представя на своя щанд възможностите за туризъм и посещения в региона.
СЦДЖ „Зелени балкани“, в района между двете сцени, освободиха в
естествения им хабитат спасени от тях керкенези. Малки и големи се
порадваха на техния полет.
През двата фестивални дни участниците ще бъдат оценявани от авторитетно
жури, което ще отличи най-добрите състави и индивидуални изпълнители.
Членовете на журито са утвърдени специалисти с богат професионален опит
и национално признание. Председател на първа сцена е доц. д-р Валентина
Райчева от Институт по етнология и фолклористика с Етнографски музей при
БАН, а на втора сцена – доц. Петьо Кръстев от същия институт.
В журито са още акад. Крум Георгиев – фолклорист, член на Международната
академия по традиционно изкуство, носител на световен „Оскар“ за
фолклор, Христо Иванов – главен художествен ръководител на Общински
фолклорен ансамбъл „Загоре“, Дарина Славова – солист на ФА „Тракия“ в
Пловдив и преподавател в НМА „Проф. П. Владигеров“ София, както и акад.
Васил Герлимов – хореограф.
Предвидени са 9 специални награди – плакет и парична премия. Две са
„Наградите на кмета на Община Стара Загора“ – за цялостно представяне и
за детски състав. Ще бъдат връчени и 50 плакета и диплом за принос и
популяризиране на традиционна култура, а 50 индивидуални изпълнители ще
получат медали.
Богата и изпъстрена с дух и традиции е съпътстващата програма на събора.
Интерес предизвикват детските творчески работилници „Съхранено с любов –
сътворено с талант“, „На селски сбор не се кани…“ – живата традиция от
махалата „Добра среща“, където показват занаяти от миналото и вкусни
гозби и „Занаятчийска чаршия“.
Творческите работилнички са безплатни и са с участието на ЦПЛР Стара
Загора и читалищата на селата Сулица, Борилово, Старозагорски бани, РИМ
– Стара Загора , НЧ „Хр. Танев – 2020“, Стара Загора и Детска градина 16
„Горски кът“, Старозагорски бани.
НЧ „Хр. Ботев – 1952“, Старозагорски бани, ще представи „Занаят
чеканка“, който е финансиран по Национален фонд „Култура“.
Съборът приканва и на раздумка с билков чай и ръжено кафе, а песни се
пеят и хора̀ се играят на селския сбор, където не се кани.
Проявите на „Махала селски двор“ ще са и в двата празнични дни – 30 и 31
август.
Тази година за първи път НЧ „Пробуда – 1928“ от старозагорското село
Змейово организират автентично ревю на различни народни носии, което ще
бъде представено днес между 18.00 ч. и 19.00 ч. Проектът е реализиран с
финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по „Програма за
възстановяване и развитие на организации в областта на любителското
творчество“.
Кулминацията в съботния ден ще бъде от 19.30 ч., когато ще започне
празничен концерт на ОФА „Загоре“ с гл. худ. ръководител Христо Иванов и
ПФА „Странджа“, гр. Бургас с гл. худ. ръководител Марио Егов.
За първи път тази година организаторите на събитието ще документират
събитието с филм.
На двете сцени, днес и утре, пазителите на българския бит и традиции,
съхраняващи непреходното ни духовно наследство, продължават надпяването
и надиграването. В над 30-часовата програма посетителите на събора ще се
насладят на таланта на индивидуални изпълнители и ансамбли от 19 области
от цялата страна.
Неделният ден ще започне с богата програма на I и II сцена, от 9.00 ч.
до 14.00 ч., а от 15.00 ч. ще бъдат обявени и наградени отличените
участници в събора.
С подробната програма на събитието може да се запознаете в сайта на
Община Стара Загора:
https://www.starazagora.bg/bg/novini/programa-i-sapatstvashti-proyavi-za-19-natsionalen-trakiyski-folkloren-sabor-bogorodichna-stapka2025.
За удобство на всички гости за събитието Община Стара Загора предлага
специално организиран транспорт и допълнителен курс на 30 август 2025
г., с час на тръгване 22.00 ч. от Старозагорски бани – център.
Разписанието е публикувано на:
https://www.starazagora.bg/bg/novini/folklorniyat-sabor-bogorodichna-stapka-nalaga-vremenna-promyana-v-transporta-1
За всички желаещи да посетят природния феномен „Богородична стъпка“ също
има организиран транспорт.
НТФС „Богородична стъпка“ се организира от Община Стара Загора, Съюз на
тракийските дружества в България, Тракийско дружество „Одринска епопея“
– Стара Загора, Общество за фолклор, Кметство Старозагорски бани и НЧ
„Христо Ботев – 1952“ Старозагорски бани, с подкрепата на ОФА „Загоре“.