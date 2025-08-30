събота, август 30, 2025
В края на лятото се предизвикайте с аеробна тренировка, спортни игри, състезания и танци

СКАС “АЯКС”, и тази година са подготвили пореден спортен фест, включващ възможността на всеки един да се докосне до най-популярните и атрактивни аеробни спортове, предлагани в града. 

Не пропускай тази възможност на 12 септември от 18:00 часа (регистрация поне 20 мин. по-рано) в Спортен център „АЯКС“, където екип от квалифицирани и известни инструктори са ви подготвили специална спортно-забавна програма, изненади, награди, в рамките на 2 часа. И още нещо – за дамите, които нямат възможност да присъстват сами, имат бонус по време на “маратона”. 

Специална тренировка за деца – “АЯКС Кидс” с оторизирани инструктори и подходяща за деца от 4 години и нагоре тренировка включваща: спортни игри, състезания, танци, забавление и нови приятелства. 

Местата са ограничени. 

Записване на тел.: 0897 978 103, 0879 161 916 или на място в Спортен Център “АЯКС”. 

Талон за участие: 25 лв. 
Промо цена за “АЯКС Кидс” – 5 лв. 

