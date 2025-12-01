В КДК бе открита изложба на изявени смолянски художници

Тази вечер в КДК беше открита традиционната изложба на изявени смолянски художници, посветена на Коледа и Нова година.

Почитателите на изобразителното изкуство могат да видят 42 платна – пейзажи, портрети, графики и композиции на проф. Ружко Челебиев, Елка Василева-Пашалиева, Живка Кисьова, Стефан Данчев и Андрея Мановски.

Преди 13 години е първата експозиция, организирана и представена в залата на клуба по идея на Стефан Данчев, художник и уредник в Художествената галерия – Смолян. Всяка година към първите участници Стефан Данчев и Живка Кисьова се присъединяват различни творци, които утвърждават идеята като една от най-съществените прояви на КДК, каза при откриването председателят на клуба Светозар Казанджиев.

Изложбата ще остане на вниманието на смолянчаните и гостите на града до 15 декември т.г. Тя дава възможност да откриете своя подарък за любимите хора, близки и приятели в навечерието на Коледа и Нова година.

