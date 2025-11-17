В Казанлък предстоят Златни сватби 2025

Кметът на община Казанлък Галина Стоянова отправя сърдечна покана към всички семейства, които през 2025 година отбелязват своята Златна сватба.

Молим двойките, сключили брак на територията на община Казанлък, да потвърдят присъствието си до 3 декември 2025 г. на един от следните телефони:

0898 443 466 – Пламена Терзиева;

0431 9 95 46 – Отдел „Култура“ при Община Казанлък.

Очакваме всички златни младоженци, за да споделим заедно този специален и вдъхновяващ юбилей на 10.12.2025 година!

