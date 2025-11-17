понеделник, ноември 17, 2025
Последни:
Региона

В Казанлък предстоят Златни сватби 2025

Редактор

Кметът на община Казанлък Галина Стоянова отправя сърдечна покана към всички семейства, които през 2025 година отбелязват своята Златна сватба.

Молим двойките, сключили брак на територията на община Казанлък, да потвърдят присъствието си до 3 декември 2025 г. на един от следните телефони:

0898 443 466 – Пламена Терзиева;

0431 9 95 46 – Отдел „Култура“ при Община Казанлък.

Очакваме всички златни младоженци, за да споделим заедно този специален и вдъхновяващ юбилей на 10.12.2025 година!

Интересно от мрежата

Вижте още

С мегапродукцията „НЕСТИНАРИ“ се открива 15-то издание на Фестивала „Ерата на Водолея“ в Бургас

Редактор

Въвежда се временна организация на движението при провеждането на Маратон Бургас 2025

Редактор

Посмъртно удостояват инж. Александър Петров със званието „Почетен гражданин на Ямбол“

Редактор

Pin It on Pinterest