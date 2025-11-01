В катедралния храм „Света Троица“ в Русе бе отслужена панихида по случай Архангелова задушница

Областният управител на Русе Драгомир Драганов присъства на богослужение в катедралния храм „Света Троица“ в крайдунавския град по случай Архангелова задушница. Заупокойната света Литургия и панихидата в памет на архиереите, ктиторите, свещенослужителите и сродниците на епархиотите бяха възглавени от Главиницкия епископ Негово Преосвещенство Макарий, викарий на дядо Наум. „Нека днес се преклоним пред паметта на починалите ни близки и пред отдалите живота си в името на България“, каза Драганов. „Българският войник не е воювал за слава, а за чест, за род, език и земя, за да може ние днес да наричаме България „своя“, посочи още областният управител. Той каза, че наш дълг е не само да ги помним, а да живеем така, че техният подвиг да има смисъл и днес, а това може да е възможно чрез всекидневните ни дела. „Православната вяра е сред най-ярките пазители на езика, писмеността и паметта ни. То е онзи невидим мост, който ни свързва с предците и ни учи да гледаме към бъдещето уверено, а не със страх. В най-тежките времена именно вярата е крепяла България. Когато всичко друго е било взето – земя, власт, дори живот – вярата е оставала непокътната, като искрица, която не може да бъде угасена“, сподели още Драганов.

По време на светата Литургия на отреденото място свещениците от името на цялото църковно изпълнение отправиха нарочна заупокойна ектения, през време на която споменаха имената на всички записани от техните близки покойници, изпросвайки от милосърдния Господ да настани душите им в място светло и злачно, дето няма болка, няма печал, няма въздишки. След това беше отслужена обща панихида. Духовниците и миряните се събраха около приносите, приготвени по издревна традиция за раздаване и от цялата си душа се помолиха Бог да се смили над душите на техните близки и на всички православни християни, да им прости всяко тяхно волно и неволно съгрешение и ги приеме в райското блаженство.

