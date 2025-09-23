В Калековец откриха паметник на първата жена-пилот в България Мария Атанасова

Паметник на първата жена-пилот от гражданската авиация в страната Мария Атанасова бе открит в Калековец.

Тя записва името си в световната история като първата жена-командир на самолет от тежък тип. Става изключително известна преди 60 години, когато при неблагоприятни климатични условия – гъста мъгла успява да приземи на летище „Хийтроу“ пътнически самолет Ил-18 със 73-ма пасажери на борда. Случаят предизвиква истински фурор и в медиите. Нейното име е на първите страници в световните таблоиди. Интересът към нейната личност провокира българското правителство да организира демонстрационен полет над Лондон с журналисти. Тогава те се уверяват, че българката наистина пилотира самолет и го приземява изключително плавно. Така Мария Атанасова става световнопризнат пилот и записва името си със златни букви в историята. Днес на летище „Хийтроу“ стои надпис с нейната вдъхновяваща мисъл: „Първите остават първи и се помнят цял живот“.

На площада в родното й село се събраха стотици жители, за да отдадат почит към делото й.

„Историята ни събира, за да засвидетелстваме уважение към една велика българка, оставила трайна диря след себе си. Тя е пример за безстрашие и за любов към родината и още едно доказателство, че България ражда личности, които могат да преодоляват граници и да пишат нови страници в световната история. Паметта е жива, както и вярата, че героите са между нас, а делата им ни задължават“, подчерта в словото си кметът на Калековец Георги Вълков. Той благодари на сдружение „Жените днес“, които са започнали проекта преди десет години и след среща с него са били подкрепени от ръководството на Община Марица и на десетки жители на Калековец, които са дарили средства за изграждане на бюст-паметника.

Кметът Димитър Иванов от своя страна подчерта, че празникът не е само за Калековец, но и за цялата община. „И днес показваме, че уважаваме нашите достойни жители – хора, които са се превърнали в герои не само по време на освободителните войни, но и в мирно време. Личности като командир Атанасова са ярък пример за нас. Тя е човек-мечтател, който поставя цели и не се отказва, докато не ги постигне. Тя е личност с дух, който вдъхновява“, каза Иванов. Той се обърна към децата с апела да се учат усърдно, защото знанието е пътят към успеха. „Мечтайте, дерзайте! Стремете се към високи цели! Вярваме във вас и знаем, че един ден и вие ще бъдете герои – пример за своя род, за своята община, за България“, подчерта Димитър Иванов и изрази благодарности към всички участници в инициативата.

След това заедно с кмета на Калековец откриха паметника, а отец Красимир го освети. В специалната церемония участва и формирование на Съвместното командване на специалните операции заедно със своя командир полк. Иван Тодоров.

На тържеството присъстваха племенниците на Мария Атанасова – Милена Панова и Павлина Танкова, както и нейният втори братовчед Никола Яланджийски. „Нашият род изключително уважава Мария и сме щастливи днес да присъстваме на откриването на паметника й в родното ни село“, сподели 95-годишният Никола. Той уточни, че е имала изпълнен с изпитания живот, но е била скромна, трудолюбива и всеотдайна. „Леля ми е споделяла, че нейните пасажери винаги са се изненадвали, когато в края на полета са научавали, че самолетът се управлява от жена. Много често са искали да се запознаят с нея и са били възхитени от професионализма й, от плавните й приземявания и винаги са я аплодирали“, спомня си най-голямата й племенница Милена Панова.

Автор на скулптурата на Мария Атанасова в Калековец е Владимир Владов, а мраморният постамент към нея е дело на Димитър Гогичев.

На събитието присъстваха и председателят на Общинския съвет Виолета Христодулова, заместник-кметът Николай Стаматов, кметове на населени места от общината, съветници, стотици жители, ученици и общественици от Калековец.

