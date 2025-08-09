В Кацелово откриха 14-ия Събор на хърцоите

22 певчески състава от 20 населени места от цяла Северна България се включиха в 14-ото издание на традиционния „Събор на хърцоите“ в село Кацелово. Припомняме, че началото на единствената по рода си подобна инициатива епоставено през 2009 година от тогавашния кмет на Община Две могили Драгомир Драганов, който понастоящем е областен управител на Русе. Днес той отново посети населеното място и заедно с кмета на община Две могили Мариета Петрова даде старта на тазгодишното събитие. „Нека този ден бъде действително повод за гордост и радост, за среща между поколенията и за споделяне на живата традиция, която съхранявате с обич и достойнство. Горд съм, че мога да кажа, че хърцоиският дух – силен, непреклонен и пълен с мъдрост, е пример за това как се пази и предава българщината през времето“, заяви Драганов и посочи, че в настоящите динамични времена именно културата е тази, която ни помага да съхраним човечността, да устоим на обезличаването и да търсим смисъл отвъд материалното. „Там, където се помнят и съхраняват традициите и обичаите съществува духовно богатство, което не може да бъде измерено в цифри, но може да променя съдби“, сподели още областният управител. „Нека не забравяме, че хърцоиският събор е събитие, родено от сърцето на българската земя, но той говори на език, който се разбира в цяла Европа – езикът на културата, на наследството, на човешкото достойнство“, допълни Драганов. „Днес не е просто празник – днес е възраждане на паметта, среща на поколения, пъстър венец от песни, танци, багри и аромати, който събира в себе си богатството на нашата култура. Кацелово е особено място. Тук живее духът на хърцоите – горди, работливи, земни и непокорни хора. Тук всяка къща разказва история. Всеки камък е свидетел на обичаи и бит, пренесени през вековете“, заяви от своя страна кметът Мариета Петрова. „Нека в този ден отдадем почит на нашите предци, които с труд, с вяра и с достойнство са съграждали този род и тази земя. И нека благодарим на тези, които днес пазят тази традиция жива – самодейците, танцьорите, певците, майсторите, доброволците, читалището и всички, които с любов към родното правят този празник възможен“, призова Мариета Петрова. Нека съборът ни носи радост, обединение и надежда. Нека нашите деца и внуци знаят откъде са тръгнали. Нека Кацелово остане живо, светло и сърдечно — такова, каквото всички го обичаме“, каза Петрова.

Припомняме, че миналата година Драганов удостои с почетна грамота председателя на местното народно читалище „Н. Й. Вапцаров 1902 г.“ Емилия Тодорова за изключителния ѝ принос в съхраняването и предаването на българщината.Тодорова сподели, че да познаваме своите корени, да знаем миналото на дедите си и да предадем тези знания на нашите деца и внуци е наш върховен човешки дълг. „Съборът представляваосъществяването на една отдавнашна потребност на трудолюбивите жители на Кацелово да съберат, съхранят и предадат на своите потомци силата на корена. Той не е само в написаното на редовете за поколенията или скътан в стари спомени и скринове, той е в чувството за принадлежност, в усещането на здраво начало и здрав дух, а ние помним, почитаме и твърдо пазим традициите и обичаите си“, сподели още Тодорова.

Сред гостите на събитието бяха кметът на Кацелово Владимир Витанов, председателят на Общинския съвет в Две могили Юсеин Юсеинов, както и заместник-кметът Красимира Русинова. Присъстващите можеха да чуят автентични хърцойски песни, както и да видят разнообразие отобичаи, сред които бяха „Джамал“, вадене на квас, подхвърляне на новородено, „подковаване“ на сватове, рязане на „брадата“ на житото и кацеловска сватба с оригинални хърцойски елементи. Водосвет за здраве и благоденствие отслужи отец Диян от Русенската света митрополия. „Съборът на хърцоите“ се провежда под патронажа на кмета на община Две могили Мариета Петрова.

Село Кацелово е известно с автентични носии на над 200 години, които се пазят и с които се представят изпълнителите на автентичен фолклор. Местните хора са съхранили и хърцойския диалект, предаван от поколения. Те се смятат за най-старата етнографска група в Североизточна България. Хърцоите са една от групите старо българско население в Северна и някои райони на Североизточна България, разположени най‑вече в селищата около градовете Бяла и Русе. Те се срещат и по на запад в Търновско, а на изток – около района на гр. Разград. Техни съседи и много близки по своите културни и езикови характеристики на север са капанците.

