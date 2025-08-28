В Художествена галерия Стара Загора ще се проведат творчески арт работилници за японска калиграфия и живопис

Те са част от съпътстващата програма на 36-и Дни на Японската култура в България

В залите на Художествена галерия Стара Загора на 2 септември 2025 г. (вторник), от 11.00 ч. до 13.00 ч., ще се проведе Арт работилница Шодо и Суми-е: японска калиграфия и живопис.

Шодо – Пътят на четката и суми-е живопис с туш са древни изкуства, които изискват много търпение, практика и себеизследване. Автентичното Шодо и суми-е се предават от учител на ученик и изискват години отдаденост. Но те могат да се практикуват и арт-терапевтично, тъй като са част от философията на Дзен, както и от формите на самия живот – използването на линиите са движението, дъха на природата и на самия човек като част от нея.

Творческите работилници са включени в програмата от 36-и Дни на Японската култура в България и са съпътстващо събитие към изложбата на Български хайку съюз „Киго – образи и думи от природата“ в Художествена галерия Стара Загора (1-14 септември).

Водещи на работилничката са: Венелина Петкова-Уми (притежател на Пети дан по Шодо от Геншинкай, Япония и член на БХС), Виктор Желев-Викей (млад последовател в Пътя на четката, член на БХС) и Зорница Харизанова

11.00 ч. – 12.30 ч. – Първи стъпки в Шодо и суми-е с Венелина Петкова -Уми 11.30 – 13.00 ч. – за принципите на Бушидо (с ВиКей, който ще изписва с канджи принципите на Пътя на война) 11.45 – 13.00 ч. – напишете първите си хайку и научете повече за киго-сезонните думи и хайку поезията със Зорница Харизанова

Събитието е с вход свободен за всички възрасти от 8 до 98 години (с предварително записване до запълване на местата (при повече желаещи ще се формират няколко групи)

За предварително записване: 0876143440 / 0876622700

