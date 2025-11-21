петък, ноември 21, 2025
В ход е монтажът на коледната украса в Търговище

В ход е монтажът на градската светлинна украса за коледно-новогодишните празници в Търговище. Дейностите се извършват от специализирана фирма и Общинското предприятие „Флора“.

В момента служителите на предприятието монтират нова светлинна украса на централната улица „Васил Левски“.

Вече са поставени и светлинни пана на централната улица и на кръстовището на улиците „Васил Петлешков“ и „Мисионис“. В нова празнична премяна през тази година пък ще заблести фасадата на местната администрация.

Поставена е и украсата по входните артерии, на улица „Трети март“, булевард „Сюрен“ и други.

В първите дни на декември ще бъде монтирана и украсата на градската елха на площад „Свобода“. Тържеството за запалване на светлините ще се състои на 5 декември, петък, от 17.00 ч. В рамките програмата присъстващите ще се насладят на представлението „Снежнобяла приказка“ с Държавен куклен театър и Ебру Хайрединова от Музикална школа „Ню войсис“.

