В ход е мащабна подмяна на критични участъци по водопроводната мрежа в общините Борово и Бяла

Започва цялостна подмяна на водопроводната мрежа в русенското село Брестовица от предстоящата седмица, съобщи областният управител Драгомир Драганов, който се срещна с кмета на община Борово Валентин Панайотов и председателя на Общинския съвет Пламен Симеонов. Срещата идва на фона на проблемите с водоподаването в няколко населени места от общините Борово и Бяла, които се дължат на силно амортизираната водопроводна мрежа, по която загубите на места надхвърлят 80%, а също и порадипродължителното засушаване. В Брестовица ще бъдат подменени всички тръби, които са с обща дължина от близо 6.5 км. Проектът е на приблизителна стойност от 2.5 млн. лв. и би трябвало да приключи за по-малко от година. „Този проект е включен в Инвестиционната програма за общински обекти на Община Борово към Закона за държавния бюджет, имаме сключен договор с Министерството на регионалното развитие и благоустройството и подписано споразумение, както и искане за авансово плащане, но все още не е преведена и една стотинка. Това е отпреди година и половина. В момента чакаме плащане. Въпреки това Общината започва сама проекта“, коментира Панайотов. Припомняме, че откакто Панайотов е кмет на община Борово всички централни водопроводи са подменени, а тези в селата на повече от 80%. Същевременно благодарение на него и екипа му в самия град Борово водопроводната мрежа е изцяло подменена. Средствата за тези ремонти са били осигурени по различни програми, като те включват европейско, национално и собствено финансиране. По думите на Панайотов всичко това гарантира нормалното водоподаване в община Борово. Същевременно в следващите две седмици предстои приключване на ремонт на 1.3 км. от водопровода между Волово и Брестовица от страна на ВиК дружеството в Русе. Преди две години беше изградена технологична връзка за алтернативно подаване на вода от помпената станция във Волово, която се отваря принедостиг от собствения водоизточник. На практика така се осигурява по-голямо водоподаване за Брестовица.

Колкото до Бяла, то в село Босилковци е в ход реконструкцията на 3.4 км. от вътрешната водопроводна мрежа, каза кметът Димитър Славов. Той допълни, че в рамките на следващите месец – два ремонтните дейности ще бъдат напълно завършени и новите тръби ще бъдат въведени в експлоатация. Проектът е на стойност от около 1.2 милиона лева с ДДС и също се изпълнява по Инвестиционната програма за общински обекти към Закона за държавния бюджет. Изградено е и алтернативно водоснабдяване от помпената станция в Пейчиново, което покрива потреблението на вода в почивните и празничните дни, когато по традиция то е по-високо. Същевременно през последните три години са подменени близо 1.7 км. водопроводна мрежа в самото село, както и външен водопровод с дължина 300 метра от технологичната връзка с помпената станция. В повечето от другите населени места водопроводната мрежа също е подменена. В селата Бистренци и Дряновец са подменени съответно около 2 и 1 км., като в Дряновец е сменен главният водопровод. За повишаване надеждността на водоснабдяването на Копривец е подменен част от напорния и хранителния водопровод. Предстои изготвяне на инвестиционен проект и търсене на финансиране за подмяна на довеждащия водопровод от станцията в Батин до Пейчиново, който обаче е с дължина от 10 км. Така ще се осигури и безпроблемно водоподаване за село Пейчиново.

Същевременно в тези населени места е въведена временна забрана за ползването на питейната вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, автомобили, балкони, пълнене на басейни и пране на килими. Ограниченията ще бъде докато се възстанови дебита на водоизточниците. В региона имаме достатъчен наличен разполагаем воден ресурс, но териториалното му разпределение е неравномерно, обясни Драганов. Областният управител е категоричен, че при необходимост могат да се включат допълнителни водоизточници, които да гарантират захранването с вода в най-проблемните участъци. Припомняме, че захранването с питейна и битова вода в област Русе се осъществява посредством изградени кладенци и сондажи на естествени подземни водоизточници, а не чрез водоподаване от язовирите. Важно е да е отбележи, че от „ВиК“ ООД – Русе съдействат на Общинските администрации чрез изготвяне на технически задания за проектиране на реконструкция на водопроводните мрежи.

