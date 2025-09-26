В ХГ „Николай Павлович“ бе открита 48-та традиционна изложба на свищовските художници

Днес в ХГ „Николай Павлович“ официално бе открита традиционната изложба-базар на свищовските художници. За 48-ми път събитието събра на едно място творбите на местни художници, които тази година са 29 на брой и представят общо 66 свои произведения – масло, акрил, акварел, керамика, текстил и дърво.

Сред утвърдените имена в изложбата, която е традиционна за празниците „Свищовски лозници“, са имената на: Йордан Христов, Камен Крумов, Иван Бонев, Пламен Симеонов, Христо Ботев, Николай Гърков, Николай Костяков, Анна Спасова и др., които чрез произведенията си по своеобразен начин докосват всеки ценител на изкуството. Правят впечатление и имената на младите творци: Станислав Стоянов, Цветина Генева, Владислав Александров и Гергана Попова, които уверено изразяват своята емоционалност и въздействат на публиката със своите творби.

Приветствени слова отправи директорът на Галерията Таня Ликова, която благодари на Община Свищов, в лицето на кмета Генчев и на директора на дирекция „Култура и културно наследство“ д-р Росен Маринов за системната подкрепа; на училищата и детските градини, които се включват в мероприятията и образователната програма на Галерията; както и на всички спомоществователи, подпомагащи дейността на културната институция.

Изложбата беше открита от кмета на Свищов д-р Генчо Генчев, който приветства творците на Свищов и подчерта историческото значение и природните дадености на града, които вдъхновяват не само местните художници, но са вдъхновение за други млади таланти от близо и далеч. Кметът изрази искрена благодарност към г-жа Ани Николова, която с любовта си към родния град успява не само да разкрие красотите на Свищов извън неговите предели, но с много упорит труд е намерила гроба на патрона на Художествената галерия – Николай Павлович, където към днешна дата може да му се отдаде почит, както подобава на такава бележита личност като него.

За доброто настроение по време на събитието допринесоха децата от ДГ „Васил Левски“, които със своя рецитал зарадваха гостите и ги предразположиха да насладят впоследствие на чудесните творби на художниците.

Изложбата ще бъде подредена в Галерията до 27 октомври, а всяка от творбите може да бъде закупена.

