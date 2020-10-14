В Хасково затвориха бул. „Освобождение“ за ремонт

Тази вечер в 19,00 часа беше преустановено движението по бул. „Освобождение“, в участъка от кръстовището с ул.“Драгоман“ до кръстовището с бул.“Илинден“.

Веднага след час пик автомобилният трафик беше пренасочен по вече утвърдения обходен маршрут.

Движещите се МПС от бул.“Илинден“ към бул.“България“ се пренасочват по бул.“Илинден“-бул.“Васил Левски“- бул.“България“- кръстовище с бул.“Освобождение“;

Движещите се МПС от бул.“България“ към бул.“Илинден“ се пренасочват по бул.“България“-бул.“Васил Левски“ – бул.“Илинден“- кръстовище с бул.“Освобождение“.

Причината за временната организация на движение по бул. „Освобождение“ е изпълнението на проект “Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в участък от бул.“Освобождение“, от бул.“Илинден“ до ул.“Македония“. Разрешението за началото на строителните работи е от 08.10.2020 г.

Временната организация на движение се въвежда до 12 декември 2020г.

Водозахранването в района на строителните работи няма да бъде преустановено по време на строителните работи. Временно прекъсване на водоподаването ще има при пускане в експлоатация на новия водопровод, за което гражданите ще бъдат допълнително информирани.

Община Хасково поднася своите извинения за временното неудобство