В Хасково стартираха ученическите игри по баскетбол

Днес стартира Общинският етап на ученическите игри по баскетбол Хасково 2025.

В първия ден на ученическото първенство, което се играе в зала „Дружба“ , резултатите са:

В група А при юношите от 8-10 клас отборът на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ победи с 62:55 ПГМЕТ „Стойчо и Кица Марчеви“

В група Б при юношите 8-10 клас ПГТ „Александър Паскалев“ победи 40:22 ФСГ „Атанас Буров“.

В третата среща, играна днес, юношите от 11-12 клас от ФСГ „Атанас Буров“ победиха с 38:26 ПГМЕТ „Стойчо и Кица Марчеви“.

Утре Общинските ученически игри по баскетбол продължава.

Facebook

Twitter



Shares