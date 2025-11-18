вторник, ноември 18, 2025
В Хасково се провеждат ученически игри по волейбол

Във втория ден от Общинските ученически игри по волейбол Хасково 2025 при момичетата 5-7 клас трето място спечели отборът на ОУ „Св. Климент Охридски“ след победа с 2:0 над СУ „Св. Паисий Хилендарски“. За първото място един срещу друг се изправиха момичетата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и ОУ „Любен Каравелов“. След оспорван мач първото място с 2 :1спечелиха ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

При момчетата от 5-7 клас СУ „Св. Паисий Хилендарски“ спечели първото място след победа с 2:0 над ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

В последния мач при девойките 8-10 клас ПГДС „Цар Иван Асен ll“ победи с 2:0  СУ „Васил Левски“.  

Утре са срещите от Общинските ученически игри по волейбол при юношите 8-10 клас и 11-12 клас.

