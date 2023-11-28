В Хасково се проведоха общинските игри по шахмат за ученици

Днес се проведоха общинските игри по шахмат за ученици във възрастовите групи 5-7 клас, 8-10 клас и 11-12 клас.

Крайно класиране при 5-7 клас:

1м. СУ „Св. Паисий Хилендарски“

2м. ПМГ „Акад. Боян Петканчин“

3м. ОУ „Любен Каравелов“, гр. Хасково

Крайно класиране при 8-10 клас:

1м. ПМГ Акад. Боян Петканчин“

2м. ПГДС „Цар Иван Асен ll“

Крайно класиране при 11-12 клас:

1м. ПМГ Акад. Боян Петканчин“

2м. ПГДС „Цар Иван Асен ll“

Общинско ученическо първенство по хандбал започва утре от 10:00 часа спортна зала „Спартак“. Общинските ученически първенства по волейбол и лека атлетика ще се проведат през януари и февруари 2024 година.

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