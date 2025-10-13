В Хасково предстои обсъждане на „Интегриран подход за устойчива екосистема Хасково-Пловдив“

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (КИТИ) В ГРАД ХАСКОВО № BG16FFPR003-2.003-0014 „ИНТЕГРИРАН ПОДХОД ЗА УСТОЙЧИВА ЕКОСИСТЕМА ХАСКОВО-ПЛОВДИВ“

Дата на събитието

15.10.2025 г.

Време на провеждане

17:00 ч.

Публични консултации с широката общественост на община Хасково за преминалата административно съответствие и допустимост Концепция за интегрирано териториално развитие (КИТИ) № BG16FFPR003-2.003-0014 „Интегриран подход за устойчива екосистема Хасково-Пловдив“, ще се проведе в зала „Хасково“ на община Хасково на 15 октомври 2025 година, (сряда) от 17:00 ч.

Концепцията дава комплексно решение на идентифицирани проблеми в ИТСР и ПИРО на общини от ЮЦР чрез колаборация на дейности от различни сектори (здравеопазване, наука, образование, икономика, околна среда, пазар на труда). Предвидените инвестиции ще се осъществяват върху територията на 11 общини от 3 области и ще бъдат изпълнявани от петима партньори – Община Хасково, Община Пловдив, МБАЛ Хасково АД, Тракийски университет – Стара Загора (филиал – Хасково) и Фондация ХАЛО. Концепцията предвижда изпълнението на 14 дейности.

Дейностите, които ще се изпълняват на територията на община Хасково включват:

Модернизация на образователната среда в ОУ „Любен Каравелов“, гр. Хасково – Преустройство на класни стаи в западно крило като от всеки три стаи се обособят две нови за достигане на изискуемата площ за класни стаи и изграждане на пристройка от северната страна на сградата с директна връзка към коридора на западното крило. Ще се обособят специализирани кабинети по химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование, физика и астрономия, кабинети по технологии и предприемачество, музика и изобразително изкуство. Планира се обособяване на зони за рекреация в северно крило, чрез създаване на озеленени кътове с водни ефекти, мека мебел, обособяване на кътове за самостоятелна работа. Ще се изпълнят нови настилки във всички помещения и топла връзка между физкултурния салон и училището. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и постигане на клас на енергопотребление „А“, в т.ч. изграждане на ФЕЦ за собствени нужди. Въвеждане на архитектурна достъпна среда до всички нива на сградата, приспособяване на санитарно-хигиенни помещения за хора в неравностойно положение, изграждане на асансьор, свързващ всички нива на сградата; изграждане на рампа или подемник при главен вход на сградата; осигуряване на достъпен маршрут до главен вход на сградата. Облагородяване и озеленяване на прилежащите части и дворно пространство.

Основен ремонт, реконструкция, основно обновяване, на образователната инфраструктура, като подмяна на вътрешни инсталации, настилки, облицовки, обновяване на физкултурен салон, изграждане на ФЕЦ за собствена употреба, ремонт на откритите площадки за игра. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и постигане на клас на енергопотребление минимум „В“. Въвеждане на архитектурна достъпна среда до всички нива на сградата, в т.ч. приспособяване на санитарно-хигиенни помещение за хора в неравностойно положение. Облагородяване и озеленяване на прилежащите части и дворно пространство. Модернизация и обновяване на две детски градини в община Хасково – ДГ №16 „ Славейче“ , ул. „Пловдивска“ № 1 и ДГ №18 „Осми март“, ул. „Оборище“№ 40 – Извършване на СМР за модернизация на образователната среда в детскиите градини, в т.ч. обновяване на помещенията, обособяване на кабинет на логопеда, модернизация на откритите спортни площадки за игра, изграждане на природен кът/опитна градина в дворното пространство, изграждане на достъпна архитектурна среда, внедряване на мерки за енергийна ефективност, изграждане ФЕЦ за собствено потребление и др. Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за нуждите на детското заведение. Облагородяване и озеленяване на прилежащите части и дворно пространство, вкл. спортни площадки, площадки за игри, за безопасност на движението, дидактически материали, уреди за пречистване на въздуха и др.

Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Хасково с адреси – ул. „Стара планина" № 69-71 и ж.к. Бадема бл.7.

ул. „Стара планина“ № 69-71 и ж.к. Бадема бл.7. Модернизиране на МБАЛ – Хасково АД с оборудване за диагностика на пациентите за сърдечносъдови заболявания – закупуване на комбиниран ангиограф за кардио и интервенции на периферни съдове, с цел разширяване на дейността на инвазивна кардиология.

закупуване на комбиниран ангиограф за кардио и интервенции на периферни съдове, с цел разширяване на дейността на инвазивна кардиология. Повишаване капацитета и модернизиране на изследователска среда във Филиал Хасково на Тракийския университет – Стара Загора – В изпълнение на дейността ще се модернизира Симулационен център за медицински специалисти. Осигуряване на достъп до научната инфраструктура за провеждане на лабораторни тествания и изпитвания и обмен на знания със сходни научни обекти. Създаване на тестова и експериментална среди, в които студенти и млади учени могат в реална среда да провеждат изследователски експерименти и опити.

Насърчаване на ученето през целия живот чрез ограмотяване в община Хасково.

Предотвратяване на риска от наводнения чрез екосистемен подход в Община Хасково – Обекти на интервенция са речни участъци – десни притоци на р. Марица, включени в ПУРН 2022-2027г. за ИБР за басейново управление с намалена проводимост и необходимост от почистване от наноси, блатна, храстова и дървесна растителност. Биологично укрепване на бреговете – защита на бреговете с габиони, затревяване на откосите. Изграждане на земно-насипни диги/ каменно-насипни.

Социално-икономическа интеграция на маргинализираните общности в Хасково – субсидирана заетост за 10 лица за период от 20 месеца.

Линкове към презентация и анкета на (КИТИ) № BG16FFPR003-2.003-0014 „Интегриран подход за устойчива екосистема Хасково-Пловдив“ с водещ кандидат Община Хасково:

Презентация във Фейсбук страницата на ОИЦ Хасково: https://www.facebook.com/share/v/178HJxTVXZ/

Презентация в Ютюб канала ОИЦ Хасково:

Презентация в Гугъл драйв:

https://drive.google.com/file/d/1eHDru-A47OxU72MudafGoixRxt7KmRsF/view?usp=sharing

Анкета:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUsx3h0q2yaZHZ3-_sHxSCahFcUaN6nYbQOxDWFmW32_ShhQ/viewform?usp=sharing&ouid=112412772977692652739

Всяко заинтересовано лице или страна, може да направи препоръки или възражения, по отношение на предложената концепция като попълни анкетата или като ги изпрати на електронната поща на ОИЦ-Хасково: oichaskovo@abv.bg

Срокът за изпращане на препоръки или възражения изтича на 20.10.2025г.

