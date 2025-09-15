В Хасково откриха официално комбинирана спортна площадка в двора на Царската гимназия

Кметът на община Хасково Станислав Дечев, областният управител д-р Стефка Здравкова и директорът на ПГДЦ „Цар Иван Асен II“ Маргарита Топалова откриха официално комбинирана спортна площадка в двора на Царската гимназия.

„Искам да изкажа специална благодарност към кмета г-н Станислав Дечев и екипа на Община Хасково за подкрепата за този и за всички наши проекти, с които изграждаме модерна съвременна образователна и спортна среда“. С тези думи започна приветствието си директорът Маргарита Топалова. Тя припомни, че многофункционалната спортна площадка е изградена по Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общински училища и се финансира от МОН.

Кметът на Хасково Станислав Дечев подчерта, че за да се случват добрите проекти трябва да се работи в екип. „Идеята за спортните площадки дойде от училището и ние с моя екип с радост приехме да вървим заедно по този път. Радостен съм, че именно тук, във Вашето училище, направихме тази прекрасна спортна площадка, защото аз съм свидетел на Вашите спортни успехи. Гледал съм Ви на състезания, където играете и печелите с хъс и умения. Пожелавам на всички да носите още по-високи спортни успехи за училището си и вярвам, че ще ги постигнете с лекота“, каза градоначалникът.

Отборите на гимназията са финалисти на областни, зонални и държавни първенства на ученическите игри. През 2025 година отборът по футбол на ПГДС „Цар Иван Асен II“ е бронзов медалист на националното ученическо първенство. „Добрият избор е за цял живот- това е девизът на гимназията ни и Вие го доказвате всеки ден“, каза още директорът на учебното заведение и покани всички да се насладят на демонстрационните игри на отборите по баскетбол и хандбал.

