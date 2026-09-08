В Хасково представиха изложба на детски макети на герба на града

Изложба на макети на герба на Хасково представиха днес децата от Арт школа „Дъга“ при Младежки център Хасково. Макетите бяха изработени от деца на възраст от 6 до 18 години и с помощта на експертите от РИМ Хасково. Инициативата е част от събитията, посветени на Деня на Хасково- 8 септември. Произведени от солено тесто, по специална технология, макетите отразяват всички елементи на символа на Хасково. Днес директорът на РИМ Хасково д-р Веселина Узунова припомни значението на всеки елемент в герба на Хасково и силата на посланието, кодирано в него.

Гербът на Хасково е приет през 1995г. Негови автори са Борил Караиванов и Емануил Манолов. Гербът на Хасково представлява испански щит, с червено поле и златен кант. В полето вертикално е разположен златен ключ, символ на важното политическо и историческо значение на града. В горната част на ключа е вписано стилизирано изображение на автентичен златен кръст, намерен при разкопки в местността “Асенова крепост” и датиран от 10-11 век. В средата на златния кръст е вписан втори кръст – символ на християнската вяра и ценности.

В долната част на ключа е изобразена буквата “Х”, бележеща името на града и маркираща периода на средновековен разцвет на града през 10 век. Над щита е разположена сребърна зидова корона. Под щита е разположена сребърна девизна лента с надпис “Достойнство и вяра”. Това е първият и единствен девиз на Хасково в неговата хилядолетна история.

Гербът на Хасково беше избран за първото пощенско-филателно издание на тема „Българска градска хералдика“ през 2020г. Нашият символ беше оценен като един от най-красивите хералдически символи на български общини и заедно с герба на Бургас бяха удостоени с честта да бъдат включени в първото пощенско-филателно издание на тема „Българска градска хералдика“.