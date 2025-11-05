В Габрово заседава Областния съвет по условия на труд

През третото тримесечие на 2025г. в ТП на НОИ са декларирани 10 трудови злополуки, което е с 8 по-малко спрямо същия период на 2024г. За отчетния период няма трудови злополуки, довели до трайно намалена работоспособност или смърт, както и декларирани трудови заболявания. Това сочат данните докладвани на днешното заседание на Областния съвет по условия на труд.

​204 са извършените проверки от Дирекция “Инспекция по труда“ за месеците юли, август и септември. Проверени са 200 предприятия, 16 от които за първи път. 1141 са констатираните за периода нарушения, като 652 от тях са свързани с осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд. 77 са издадените актове за установяване на административни нарушения.

​Честотата на трудозагубите е намаляла от 1 788 за 2023 г. на 1 688 през 2024 г. Това сочат данните от Анализа на здравното състояние на работещите в област Габрово, представен от РЗИ-Габрово. Анализът е за цялата 2024г. като обхваща данни за 163 предприятия с 18 530 работещи лица. В групата на често и дълго боледуващите лица през 2024 г. са 3 330, като е намалена честотата на случаите с временна неработоспособност. Отчита се и минимално намаление на средната продължителност на един случаи.

​По честотата на случаите /брой регистрирани заболявания/, надвишаващи средните за страната стойности, са най-често за:

– болести на дихателната система;

– болести на костно-мускулната система и съединителната тъкан;

– болести на периферната нервна система.​

