В Габрово ще покажат как доброто управление на отоплението намалява разхода на енергия

Мониторинг в детски заведения е установил небалансирани отоплителни кръгове, прегряване на помещения и неоптимална работа на оборудването

Понякога причината за високото потребление на енергия не е в самото отоплително оборудване, а в начина, по който се управлява микроклиматът в сградата.

Мониторингът, извършен в детски заведения в Габрово, е показал значителни разлики между отделните помещения. Докато в едни не може да бъде достигната желаната температура, други се прегряват и потребяват ненужно количество енергия.

Събраните данни са помогнали да бъдат открити небалансирани отоплителни кръгове, ненужно прегряване и неоптимална работа на оборудването. Подобни проблеми могат да бъдат свързани не само с отоплението, но и с управлението на вентилацията и климатизацията.

Именно практическите възможности за подобряване на комфорта и едновременно намаляване на енергийното потребление ще бъдат представени на специално събитие в Габрово на 23 септември от 17:30 часа в Бизнес сграда „Сиентия“.

Акцент ще бъде поставен върху това как мониторингът помага да се установи къде и кога се губи енергия и защо правилното управление на съществуващите системи понякога може да бъде също толкова важно, колкото инвестицията в ново оборудване.

Събитието е част от дейностите по проектите NetZeroHero и SHEERenov+.