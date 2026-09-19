В Габрово ще обсъдят ползите и проблемите при безплатното саниране на жилищни сгради

Предстои обновяването на още 15 многофамилни жилищни сгради по Плана за възстановяване и устойчивост, а натрупаният досега опит ще бъде във фокуса на специална среща

Ползите, проблемите и практическите уроци от програмите за безплатно енергийно обновяване на жилищни сгради ще бъдат обсъдени на специално събитие в Габрово.

Срещата ще се проведе на 23 септември 2026 г., сряда, от 17:30 часа в Бизнес сграда „Сиентия“.

Организаторите поставят акцент върху факта, че обновяването на една жилищна сграда не се изчерпва единствено с поставянето на топлоизолация и подмяната на дограмата. Основната цел трябва да бъде постигането на по-ниско енергийно потребление, по-добър комфорт както през зимата, така и през лятото, качествено изпълнение и дългосрочно работещи решения.

В Габрово вече има завършени обновени сгради и натрупан практически опит от изпълнението на подобни проекти. Следващата стъпка е обновяването на още 15 многофамилни жилищни сгради по Плана за възстановяване и устойчивост.

По време на срещата ще бъдат разгледани резултатите от първия етап и възможностите за подобряване на процеса при следващите сгради.

Сред основните въпроси ще бъдат какво е показало изпълнението на досегашните проекти, какви грешки могат да бъдат избегнати и по какъв начин собствениците на жилища могат да участват по-активно и информирано през всички етапи на обновяването.

Ще бъдат обсъдени както ползите, така и потенциалните негативи и предизвикателства на безплатните програми за саниране.

Идеята е разговорът да бъде открит и практически насочен, като бъдат представени реалните резултати от вече изпълнените дейности, натрупаните уроци и предстоящите стъпки при обновяването на новите жилищни сгради.

Събитието е част от дейностите по проектите NetZeroHero и SHEERenov+.

Кога: 23 септември 2026 г. (сряда), 17:30 ч.

Къде: Бизнес сграда „Сиентия“, Габрово