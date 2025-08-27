сряда, август 27, 2025
В Габрово се въвежда временна организация на движението днес по бул. „Априлов“

Днес, 27.08., за времето от 19:00 до 22:30 ч. се въвежда временна организация на движението във връзка с провеждане на събития, част от програмата на Международната седмица на джаза, които са планиране на пл. Възраждане.  

Преустановява се движението на МПС по  бул. „Априлов“ от пресечката с ул. „Възраждане“ до пресечката с ул. „Лазар Донков“.

Автобусите на градския транспорт  ще се движат по установения маршрут и разписание.

Програмата за вечерта включва:

19:00 ч.- Весел джаз за деца – със Swing`it Dixie(Норвегия) в Градинката с мечето (до театъра)

 19:15 ч. – по ул. Радецка – Маршинг стрийт парад – Stigma Swing Dixie Band

 20:00 ч. – площад „Възраждане“ (до Община Габрово)- представяне на ретро автомобили от ерата на суинга

 Арт работилница Елиза ”Деца рисуват джаз”

 Концерт на Swing’it Dixieband (Норвегия) и Ray Gelato & THE GIANDS (UK), със специалното участие на танцьорите от Линди Хоп – гр.Русе

