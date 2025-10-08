В Габрово отбелязват 130 години от първата българска трудово-производителна кооперация

С тържествено честване в Габрово ще отбележат 130 години от създаването на първата българска трудово-производителна кооперация „Напредък“.

Събитието ще открие заместник-министърът на труда и социалната политика Гергана Алексова-Великова. То ще се проведе на 14 октомври 2025 г. от 13.00 часа в залата на Регионалния център за социална икономика – Габрово на ул. Успех, 1, партер.

Официални гости на честването ще бъдат доц. дн Владислав Лазаров – председател на Националния съюз на трудово-производителните кооперации, проф. Стефан Мичев и Нели Томова. Те ще представят книгата си „Трудът – непреходна ценност. 130 години трудово-производителни кооперации в България“.

След представянето на книгата, зам.-министър Алексова-Великова и гостите на празника ще поднесат цветя на паметната плоча на ТПК „Напредък“ на ул. „Пенчо Славейков“, 8 в кв. „Шести участък“. Кварталът е известен в миналото като историческото сърце на Габрово, обществен и търговски център на града от края на 19 в. до първата половина на 20 в. На това място на 1 октомври 1895 г. седем предприемчиви майстори-шивачи обединяват усилията си и учредяват шивашко-работническото дружество „Напредък“. А то поставя началото на кооперативния труд у нас.

Събитието се организира в партньорство между Министерството на труда и социалната политика и Националния съюз на трудово-производителните кооперации (НС на ТПК).

Миналата година доц. дн Лазаров публично оповести честването на годишнината по време на откриването на документалната изложба „105 години от създаването на Националния съюз на трудово-производителните кооперации в България“. Той добави също, че 2025 г. е обявена от ООН за годината на кооперациите.

Честването на 130-годишнина от създаването на ТПК „Напредък“ и представянето на книгата за историята на трудово-производителни кооперации в България показват приноса на НС на ТПК за развитието на социалната икономика у нас. Партньорството между Министрество на труда и социалната политика и Националния съюз на ТПК, е ключово за съхраняването на традициите на социалното предприемачество.

Габрово е известен не само като люлка на българското новосветско образование и столица на хумора, но и като „българския Манчестър“ – индустриалния център на България през 20 в. Градът пази своето културно и историческо наследство, а традициите на габровските предприемачи са живи и до днес.

