В Габрово обсъдиха актуализирани работни проекти за ремонт на дворните пространства

Директори на детските градини „Радост“, „Мики Маус“ и „Ран Босилек“ обсъдиха актуализираните работни проекти, свързани с ремонт на дворните пространства на базите.

Целта е на срещата беше директорите на детските градини да огледат и обсъдят детайлно със специалисти планираните интервенции. Срещата даде възможност ръководителите на образователните институции да изразят виждане относно нужните ремонти в конкретика, така че средата да осигурява най-добри условия за децата. Направените коментари ще бъдат отразени преди кандидатстване по програма „Развитие на регионите“ 2021-2027. Предвидените интервенции са част от концепцията за интегрирани териториални инвестиции „Синергия за нови възможности“.

В своята цялост Концепцията включва взаимосвързани интервенции, насочени към повишаване на качеството, функционалността и приобщаващия потенциал на образователната среда на 4 училища, подобряване на инфраструктурата на пет бази на 4 детски градини; изграждане на самостоятелни жилища за настаняване на медиатори; изграждане на интегриран център за ранна диагностика и превенция на онкологични и сърдечно-съдови заболявания, създаване на интегрирани резидентни социални услуги за възрастни хора в Габрово и Велико Търново.

Концепцията включва инвестиции с общ размер 46 558 549 лв., от които 29 271 800 лв. за Община Габрово, а останалите се разпределят в съответствие с дейностите, изпълнявани от партньорите – Община Велико Търново, МБАЛ „д-р Тота Венкова” – Габрово, Технически университет – Габрово и ПГТ „Пенчо Семов“.

