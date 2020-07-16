В Габрово обновиха ул. „Райко Даскалов“

Близо 6000 кв. метра асфалт са положени по ул. „Райко Даскалов“ и подходите към жилищните сгради в района, включително на заустването към ул. „Кокиче“№20 и връзката на ул. „Пролет“ с ул. „Коста Евтимов“ в квартал Бичкиня.

Цялостното преасфалтиране на улица „Райко Даскалов“ Община Габрово извърши след като ВиК – Габрово направи по нея реконструкция на 200 м уличен водопровод и на водопроводни отклонения с обща дължина 120 м.

При връзката на улицата с кръстовището на бул. „Столетов“ е извършен ремонт на съществуващ линеен отводител.

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