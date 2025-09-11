В Добрич се проведе информационна среща за въвеждането на еврото в България, която е част от националната информационна кампания за присъединяване на страната към еврозоната.

Домакин на събитието беше кметът на града Йордан Йорданов, а участие взеха министърът на туризма Мирослав Боршош и министърът на земеделието и храните Георги Тахов. Форумът събра представители на местната власт, бизнеса и граждани от региона, които имаха възможност да зададат своите въпроси и да получат експертни отговори.

Кметът на Добрич подчерта, че Община Добрич е подготвена за въвеждане на еврото, според насоките от Министерството на финансите и всички наредби са актуализирани. Той изрази мнение, че не са изключени предизвикателства по време на процеса за въвеждане на еврото, но новата валута ще даде по-голяма сигурност във финансовата способност на България. Призивът на Йордан Йорданов към всички присъстващи в залата беше да подхождат критично към всяка информация за еврото и еврозоната, за да дадат предимство на това, което казват експертите.



По време на срещата Министър Боршош подчерта, че сектор “Туризъм“ отдавна работи на европейските пазари и мисли в европейски мащаб, така че присъединяването ни към еврозоната е най-желаното и очаквано от всички, заети в сектора. „Няма по-добър вариант за българския туризъм от това страната ни да е в еврозоната. Когато кажеш на чуждите пазари: “В тази страна плащанията са в евро”, това е повече от положително послание“, посочи още министърът.

Mинистър д-р Георги Тахов заяви, че еврото ще даде повече възможности за бизнеса и земеделските производители. Той бе категоричен, че влизането в еврозоната няма да се отрази на финансирането по земеделските програми и посочи, че приемането на еврото е един от най-значимите икономически и политически процеси в съвременната история на България. По думите му, членството на България в еврозоната ще донесе конкретни ползи за всички – за бизнеса, за хората и за публичния сектор.

