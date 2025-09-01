В Деня на Съединението Мездра ще бъде домакин на втория за 2025 г. концерт на гарата

В Деня на Съединението – 6 септември 2025 г. (събота), на площад „България“ в гр. Мездра ще се състои вторият концерт през тази година от инициативата „Концерти на гарата“.

В събитието ще вземат участие групите „Уикеда“ и „X-R@Y“, както и Фолклорен танцов ансамбъл „Мездра“ и Група за стари градски песни „Мездрея“ към Народно читалище „Просвета 1925“ – гр. Мездра.

Концертът започва в 18:00 часа и ще продължи до 22:00 часа.

Проектът „Концерти на гарата 2025“ се осъществява в партньорство с Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура“ и Община Мездра, както и с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“ за развитие на туризма в Северозападна България.

Организатор е Сдружение „Балкански културни хоризонти“.

Входът за зрители е свободен!

***

През 2025 г. отбелязваме 140 години от приемането на първия Закон за железните пътища в България, приет от IV Обикновено Народно събрание на 31 януари 1885 г. (утвърден с Указ №4 на Княз Александър I Батенберг от същата дата и обнародван в „Държавен вестник“, год. VII, бр. 14 от 12 февруари 1885 г.).

През настоящата година се навършват и 200 години от пускането на първата публична железница в света. Английският изобретател и предприемач Джордж Стивънсън (1781-1848 г.), по-популярен у нас като Джордж Стефансон, създава машината „Локомоушън“, която става нарицателна за всички следващи локомотиви, които теглят и бутат влаковете и до днес. Той създава и първият модерен релсов път, способен да носи тежестта на тези машини и вагони. На 27 септември 1825 г. влак, теглен от „Локомоушън“ прави първото в историята пътуване на пътници по публичен релсов път между градовете Стоктън и Дарлингтън в Северна Англия.

***

Първият концерт от инициативата „Концерти на гарата 2025“ се състоя на 25 юли във Видин, а следващите концерти са на 21 септември в Плевен и на 22 септември във Враца.

Facebook

Twitter



Shares