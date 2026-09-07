В Деня на Съединението Банско беше домакин на културно-историческата кампания „България – страна на чудесата“

В Деня на Съединението – 6 септември, Банско беше домакин на културно-историческата кампания „България – страна на чудесата“. Събитието, под надслов „Банско – там, където живее силата на българския дух“, събра на една сцена историята, културното наследство, природата и съвременния живот на България, с акцент върху Банско и Пиринския край.

Специално място в спектакъла беше отделено на историята на Банско – от неговото възрожденско минало и ролята му в борбите за национално освобождение до съхраненото и живо културно наследство.

В рамките на вечерта бяха обявени специалните отличия на „Чудесата на България“, които бяха връчени от Милена Димитрова – секретар по култура и образование на президента Илияна Йотова, Георги Тодоров – зам.-министър на туризма, Фатима Йълдъс – депутат от ДПС, председателят на Общество „Културно наследство“ Славка Бозукова и актрисата Нона Йотова.

Наградата „Пазител на духовните чудеса на България“ беше присъдена на църквата „Св. Троица“ в Банско и църквата „Св. св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат“ в село Добърско. Отличията получиха отец Янко Русков и отец Николай Варин.

С наградата „Памет и наследство“ бяха отличени Музейният комплекс – Банско и Народно читалище „Никола Вапцаров – 1894 г.“ за ролята им в съхраняването и предаването на културното наследство. Отличията бяха връчени на директора на Музейния комплекс Георги Питов и на председателя на читалището Евгения Тренчева.

Наградата „Пазител на традициите“ беше присъдена на Задругата на банските механджии „Уникално Банско“, която беше получена от представителя на Задругата Зорка Тумбакиева, а директорът на Дирекция „Национален парк Пирин“ Росен Баненски получи приза „Пазител на природното наследство“.

Специална награда за хуманно отношение към природата на Обществено движение за опазване на Европейското културно и природно наследство Europa Nostra получи д-р Амир Халил, директор на отдела за глобални спасителни мисии на фондация „Четири лапи“ и основател на Парка за танцуващи мечки в Белица. Награда беше връчена и на Вера Андреева от Белица която предава на децата знания за старите занаяти.

Кулминация на вечерта беше връчването на специалното отличие „Фестивална дестинация на България“ на Община Банско. Наградата беше получена от кмета Стойчо Баненски. Отличието е признание за последователното развитие на Банско като място, в което културните събития са част от живота на града през цялата година.

В празничната програма участваха легендарната група „Бански старчета“, мъжката самодейната група „Стар мерак“ и женската певческа група „Пирински бисери“ към НЧ „Никола Вапцаров – 1894 г.“, деца от НУ „Св. Паисий Хилендарски“ с ръководител Марин Бърдарев и певецът Звезди Керемидчиев.

Събитието беше част от празничната програма на фестивала „Уникално Банско“ и по повод 6 септември – Деня на Съединението.