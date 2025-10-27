В четвъртък ученици от 3 училища ще участват в обучение по киберсигурност, организирано от МКБППМН

Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни към Община Разград организира обучение по киберсигурност с участието на ученици от НПТГ „Шандор Петьофи“, ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ и СУ „Христо Ботев“ гр. Разград.

Обучението ще се проведе на 30 октомври (четвъртък) от 13:00 часа в актовата зала на НПТГ „Шандор Петьофи“ гр. Разград.

Лектор на събитието ще бъде Радим Баев – лектор в Академия 360, основен партньор на ЗК „Лев Инс“.

Целта на обучението е да повиши дигиталната грамотност на учениците, да ги научи да разпознават онлайн рисковете и да прилагат добри практики за безопасно поведение в интернет пространството.

Събитието е част от инициативите, насочени към превенция срещу кибертормоз, онлайн измами и злоупотреби с лични данни. Повишаване на осведомеността за киберсигурността сред младите хора и насърчаване на отговорно дигитално поведение и критично мислене.

Всеки участник ще получи удостоверение за участие от Cyber360 Academy, чийто управител е Явор Колев – дългогодишен началник на отдел „Киберсигурност“ в ГДБОП.

