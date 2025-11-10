В чест на царица Йоанна – историята оживя в цветове

В гимназията, носеща нейното име, отдават почит към бележитата дама, оставила светъл спомен в паметта на българите

В Професионалната гимназия по селско стопанство „Царица Йоанна“ – гр. Пазарджик тържествено бе открита поредицата от събития, посветени на патронния празник на училището – 13 ноември, рождената дата на царица Йоанна Българска (1907 г.). Началото на честванията бе поставено с вдъхновяващо събитие, което съчета традиция, история и модерни технологии.

В първия ден от празничната седмица бе представена изложба с известни фотографии на царица Йоанна и царското семейство, които бяха преобразени чрез изкуствен интелект. Черно-белите изображения оживяха в цветове, а някои от тях добиха визията на художествени платна. Експозицията впечатли гостите с умелото съчетание между автентичност и съвременна дигитална обработка. А гимназистите научиха, че дори AI не може да помогне, ако не му бъде зададен достатъчно ясен и добре формулиран промпт. И че може да бъде чудесен асистент, но работата на човека с него трябва да се води от уважението към авторството.

Царица Йоанна Българска е родена на 13 ноември 1907 г. в Рим, Италия. Дъщеря е на италианския крал Виктор Емануил III и кралица Елена. След брака си с цар Борис III през 1930 г. тя се посвещава не само на семейството, но и на българския народ, който искрено обиква. Известна е със своята доброта и благородство – със средства от зестрата си подпомага болници, сиропиталища и бедни семейства, а по време на Втората световна война участва в инициативи за спасяване на ранени войници и оказва помощ на бежанци и преследвани. Нейната човечност, скромност и всеотдайност оставят трайна следа в съзнанието на българите и я превръщат в една от най-светлите личности в нашата история.

В подготовката на изложбата се включиха няколко ученически клуба. Членовете на клуб „Млад журналист“ издириха снимките от достоверни исторически източници. Участниците от клуб „Креативна работилница в дигиталния свят“ приложиха съвременни технологии и изкуствен интелект, за да оцветят и трансформират изображенията в артистичен стил, близък до оригиналите. Своя принос добавиха и членовете на клуб „Жива история“, които събраха и систематизираха информация за събитията и личностите, запечатани на снимките.

Освен върху изложбата, учениците от клубовете насочиха усилията си и към създаването на малки постери на тема „Моята професия в ЕС“, също изработени с помощта на изкуствен интелект. В тях те представиха своето виждане за бъдещето на професиите, по които се обучават в гимназията – „Земеделието в ЕС“, „Животновъдството в ЕС“, „Лозарството в ЕС“ и „Фризьорството в ЕС“. Чрез тези творби учениците показаха как традиционните умения могат да се впишат в съвременния европейски контекст, обединявайки професионалното знание с иновациите и новите технологии.

Официалната част бе водена от талантливите артисти от клуб „Театър“, които придадоха на церемонията тържествен и емоционален тон. Присъстващите ученици, учители и гости се потопиха в атмосферата на миналото, представена през погледа на новите технологии.

Така началото на празничната седмица бе поставено по впечатляващ начин. Честванията ще продължат през цялата работна седмица, като програмата включва още редица любопитни инициативи, свързани с историята на училището, творчеството и активното участие на ПГСС „Царица Йоанна“ в Програмата за училища посланици на Европейския парламент.

Събитието напомни, че миналото и бъдещето могат да вървят ръка за ръка, когато младите хора творят с уважение към историята и с поглед към новото време.

Facebook

Twitter



Shares