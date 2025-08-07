В Бургас стартира проект за предоставяне на социални услуги за интеграция на деца бежанци

Проектът носи името BG65AMPR001-1.003-0002 „Създаване на алтернативни социални услуги за непридружени деца – бежанци в България“ и е финансиран от Европейския съюз чрез фонд „Убежище, миграция и интеграция“.

Водещ бенефициент по проекта е Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет, а сред партньорите освен Община Бургас, са още Община Малко Търново, Община Тунджа, Община Ивайловград, Мисията на Международната организация по миграции в България и УНИЦЕФ България.

„Бургас бе първият, който създаде специализирано преходно жилище за непридружени непълнолетни бежанци. Ние наистина се включихме от самото начало, затова благодаря на Държавната агенция за бежанците и на Уницеф. Нашият опит показа, че с професионален подход и човешко отношение тези деца могат да бъдат пълноценна част от обществото. Радвам се, че с този проект ще разширим възможностите и ще предадем нашия модел и на други общини“, сподели кметът на Бургас Димитър Николов.

„Днес представяме не просто една услуга а общност, която в последните години се грижи за деца, които за съжаление преминават непридружени границата и ние поемаме отговорността за грижата за тях и за цялостното им развитие“, заяви зам.-кметът по образование, здравеопазване и социални дейности Михаил Ненов.

Целта на проекта е да се подобри приемната инфраструктура – пилотно в четирите общини, и грижата за непридружените малолетни и непълнолетни деца бежанци чрез устойчиви алтернативни решения извън институциите – за по-добра интеграция, социална закрила и качествена грижа.

„Много е важен опитът на една община като Община Бургас. Това не е просто социална инициатива – това е част от общоевропейската система за убежище. Общо от 2019 г. досега през тези сигурни зони са преминали 10 234 деца бежанци. С този проект ние предлагаме пълна социална услуга за тези деца. С подкрепата на местните власти и международните ни партньори можем да гарантираме, че всяко дете, потърсило закрила у нас, ще получи шанс за достоен живот“, допълни председателят на Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет Иван Иванов, който връчи почетния знак на ДАБ на кмета на Бургас.

„Чест е да бъда в Община Бургас – община, която дава един изключително силен пример за това как трябва да изглежда истинската грижа. Непридружените деца са сред най-уязвимите в света. Те не само са без родители, но често са и без сигурност, без достъп до образование и здравеопазване. Чрез този проект България дава пример как децата могат да бъдат поставени в центъра на политиките и услугите. Община Бургас показва, че не само това е възможно, а и че това вече се случва. Тук се осигурява не просто безопасно място за тези деца, а истински дом. Децата не са временни гости, а са част от общността, получават подкрепа и възможността да се развиват. Опитът и добрите практики тук в Бургас се пренасят към цялата страна“, сподели представител на УНИЦЕФ България, участие взе Кристина де Бройн.

По време на събитието бе представен успешният модел на Преходно жилище за непридружени малолетни и непълнолетни бежанци, създаден в Бургас. Жилището предоставя специализирана грижа за деца и младежи на възраст от 15 до 18 години, чрез екип от специалисти, които осигуряват индивидуална и групова подкрепа, психологическо консултиране, трудотерапия и занимания по интереси. Основната му цел е да се изградят умения за самостоятелен живот и пълноценна интеграция в обществото.

Проектът предвижда обучения, обмяна на опит между общините, като основната цел е да се създаде устойчива мрежа от услуги за подкрепа на непридружени деца и младежи между 15 и 18 години. Партньорските общини ще преминат обучение от екипа на Община Бургас, за да приложат ефективно модела на социална подкрепа на своя територия.

В срещата взеха участие още председателят на Общински съвет Бургас Михаил Хаджиянев, началникът на Регионалното управление на образованието Валентина Камалиева, управителят на Преходно жилище за непридружени малолетни и непълнолетни бежанци в Бургас Цветелина Тодорова, партньорът и дарител д-р Зияд Ел Масри, кореспондентът на водещите арабски и турски телевизии в България Осама Бешир, бивши и настоящи потребителите на услугата.

