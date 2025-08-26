В Бургас се проведе кампанията „В ритъм за здраве“

Поредна обществена кампания проведоха Сдружение „Младите лекари“ и Община Бургас.

Заедно с екипа на Домашен социален патронаж Бургас те проведоха среща с хората от третата възраст под мотото „В ритъм за здраве“.

Инициативата събра на едно място около 40 участници в уютната конферентна зала на Експозиционен център „Флора Бургас“.

По време на срещата беше представена и „Лилавата гривна“ – иновативно решение на Домашен социален патронаж – Бургас в помощ на хора с деменция, улесняващо тяхното разпознаване и безопасно прибиране у дома.

Началото постави физиотерапевтът Деница Паянтова от Домашен социален патронаж, която с много настроение показа лесна и приятна гимнастика. След това д-р Лина Хаджиилиева – специалист гастроентеролог и член на УС, изнесе интересна лекция на тема „Здравословно хранене – в основа на пълноценния живот“. Д-р Диляна Стоянова – специалист ендокринолог, се включи с полезна беседа за „Хранене при остеопороза и с грижа за костите“.

След това последваха лекции на: д-р Стамен Пишев – кардиолог и председател на Сдружение „Младите лекари“, д-р Диян Господинов – кардиолог и изпълнителен директор на сдружението, д-р Диляна Стоянова – ендокринолог и член на УС на сдружението, д-р Владимир Македонски – кардиолог и член на сдружението и Диян Бойчев – медицински сътрудник.

Лекарите проведоха скрининг с измерване на артериално налягане и кръвна захар на потребителите, както и консултации за здравословен начин на живот и насоки за редовна профилактика.

