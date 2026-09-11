В Бургас представят научно издание за Народния съд в България

Проф. Мартин Иванов ще представи документален регистър с биографиите на над 10 000 българи, изправени пред Народния съд през 1944–1945 г.

На 17 септември от 17:30 часа в дворното пространство на Етнографския музей в Бургас ще бъде представено научното издание „Народният съд в България (1944–1945). Герои и антигерои. Том 1“.

Осем десетилетия след Народния съд събитията от 1944–1945 г. продължават да бъдат предмет на исторически изследвания и обществени дискусии. Авторският екип на първия том, включващ историци, докторанти и студенти, се опитва чрез факти и документи да изследва кои са хората, изправени пред трибунала, и обстоятелствата, довели до техните присъди.

В представянето ще участва един от съавторите на изданието – проф. Мартин Иванов. Той ще разкаже за работата по изграждането на документален регистър, който събира и анализира биографиите на над 10 000 българи, изправени пред Народния съд.

Регистърът обхваща съдените от съставите в Бургаска, Варненска, Врачанска и Благоевградска област.

На територията на тогавашната Бургаска област, включваща днешните области Бургас, Сливен и Ямбол, заседават седем състава. Осъдени са 810 души, от които 195 на смърт, или 23,8%, а 70 души – на доживотен затвор, или 8,5%. Останалите получават различни срокове лишаване от свобода. Оправдани са 141 души, или 17,2%.

Събитието се организира от Регионалния исторически музей – Бургас и Община Бургас. Входът е свободен.

Проф. Мартин Иванов е преподавател в катедра „Социология“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Специализирал е в Кеймбридж, Единбург и Националния университет на Ирландия. Автор е на над 200 научни публикации и десет монографични изследвания, посветени на социалната и стопанската история на България от Възраждането до наши дни.

През 2014 г. е служебен министър на културата, а впоследствие е секретар по култура, образование и национална идентичност на президента Росен Плевнелиев. В периода 2016–2021 г. е посланик на България във Финландия.