В Благоевград се проведе среща-дискусия

В Община Благоевград се проведе среща-дискусия, организирана от Национален младежки форум съвместно с Община Благоевград и Младежкия омбудсман – Мария Чорбаджийска.

Събитието уважиха заместник-кмета по култура и хуманитарни дейности д-р инж. Василиса Павлова, техн. сътрудник от отдел „Образование“ Галя Анева и Иванка Трайкова, секретар на МКБППМН – Благоевград. Участие в срещата взеха младежи от 16 до 29 години, представители на БМЧК-Благоевград и Детски парламент – Благоевград.

Представен беше „Диалогът на ЕС по въпросите за младежта“, какво се е случило досега и се обсъди какво предстои в новия осми цикъл на Диалога – “ Youth for Europe – Europe for Youth – Space for Democracy”. Сред темите на диалога бяха интересите на младите хора в Благоевград, създаването на младежки пространства на територията на града и изготвяне на план за действие, с цел успешно партньорство между младежките организации. Като гост на срещата, представляващ позицията на местната власт, г-жа Павлова прие предложението на Младежкия омбудсман водещия приоритет с цел насърчаване на активното участие на благоевградските младежи в обществения и културен живот на града, да бъде „Информация и конструктивен диалог“. Предложението бе прието след анализ на обстановката в града и открояването на главния проблем за младежите в града – дезинформираност и притеснение за комуникация с местната власт.