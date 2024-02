В Благоевград посрещат академията IT Metamorphosis от Power Partner Solutions

Община Благоевград и Power Partner Solutions имат удоволствието да Ви поканят на представянето на академията IT Metamorphosis.

Академията IT Metamorphosis представлява online платформа от IT курсове, водена от висококвалифицирани лектори, признати в IT сектора на местно и международно ниво. Основната цел на академията е да отвори нови врати за професионално развитие, независимо от предишния опит, с потенциал за нови работни места.

Power Partner Solutions си партнира с Община Благоевград, Американски университет в България и Югозападен университет „Неофит Рилски“.

Представянето на IT Metamorphosis от Power Partner Solutions ще се проведе на:

26.02.2024 г. – 16:00 ч., Югозападен университет „Неофит Рилски“, корпус 1

26.02.2024 г. – 20:00 ч., Американски университет в България, Студентски център „Америка за България“, стая 6306

27.02.2024 – 17:30 ч., Община Благоевград, зала 5.

Facebook

Twitter



Shares