сряда, септември 17, 2025
Последни:
Региона

В Асеновград започва монтажът на пелетни системи по програмата за отопление

Редактор

Прочетете подробности.

В седмицата от 22.09.25 г. (понеделник) до 26.09.25 г. (петък) ще бъдат изпълнени първите монтажи на екологични отоплителни уреди по проект „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Асеновград“. През посочения период общо 24 домакинства ще получат своите нови източници на отопление – уреди на пелети. Всеки един от крайните получатели, които имат сключен договор, ще бъде уведомен предварително за времето на монтирането на отоплителния уред. За целта беше изготвен и график за демонтаж на старите и монтаж на новите уреди, като изпълнителите ще се съобразят с домакинствата, така че да не се налага хората да остават без отопление.

Mонтажът на климатици и термопомпи ще започне през пролетта на 2026 г. По проекта се предоставя възможност на жителите на община Асеновград да кандидатстват за изграждане и на фотоволтаична система до 4kW – за собствено потребление. Условие за допустимост е домакинството да живее в еднофамилна жилищна сграда и да получава помощи за отопление. До момента сключените договори за подмяна на отоплителни уреди са 183 бр. – за климатици и 52 бр. – за пелетни системи, като продължава процесът по приемане на заявления.

Интересно от мрежата

Вижте още

Програма на Детския отдел на Библиотека Родина за седмицата от 11 до 15 август 2025 г.

Редактор

Областния управител на Пловдив с апел за набиране на доброволци

Редактор

Четири автобусни линии в Русе с ново разписание за началото на учебната година

Редактор

Pin It on Pinterest