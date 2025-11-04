В Асеновград вече има паметна плоча на актрисата Надя Тодорова

„Голямата актриса на малките роли“.

Официално беше открита паметната плоча на Надя Тодорова в Асеновград. „Голямата актриса на малките роли“ остави незабравими спомени в сърцето на всеки почитател на българското кино. Надя Тодорова е била родена на 01.11.1925 г. в Асеновград. Именно, 100-годишнината от рождението й бе поводът за създаването на паметната плоча в нейна памет, монтирана на сградата на НЧ „Родолюбие“ в града. Надя Тодорова е участвала в повече от 40 филма. Всяка своя роля тя изиграва истински и от сърце. Удостоена е със званието „Почетен гражданин на Асеновград“.

На откриването присъстваха зам.-кметът на общината инж. Петър Петров, дъщеря й Антоанета Теменугова, актьорът и близък приятел и колега на Надя – Стефан Попов, още много нейни почитатели и близки, както и общественици и граждани. Всички я помнят, като изключително талантлива и сърцата жена. Честен и искрен човек. Името й е познато не само в Асеновград, но и в цяла България. По време на откриването, Ангел Маринов сподели, че до последния си миг Надя Тодорова винаги е говорила с огромна любов за своя роден град.

Събитието започна с прожектиране на биографичен филм за актрисата. Няколко кратки откъса показаха нейни ключови роли в познати и по-малко известни филмови ленти. Ангел Маринов и Стефан Попов разказаха интересни факти от личния й и професионален път. Официалната церемония приключи с поднасяне на цветя пред паметната плоча на актрисата. Същата вечер, в Градската библиотека на Асеновград се проведе и кино вечер, посветена на Надя Тодорова.

