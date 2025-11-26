сряда, ноември 26, 2025
Увеличават се случаите на потърсилите помощ след насилие деца и пълнолетни в плевенския Кризисен център

 Увеличава се броят на потърсилите помощ след упражнено върху тях насилие пълнолетни и деца, които са настанени в плевенския Кризисен център и са посетили Центъра за социална рехабилитация и интеграция.

Това стана ясно по време на състоялата се в Плевенски районен съд информационна кампания „Без страх“ – съвместна инициатива на няколко институции, провеждана с цел повишаване на осведомеността за правата на жертвите, за мерките, които могат да се предприемат срещу извършители на домашно насилие, подкрепа на пострадалите, насърчаване на жертвите да търсят помощ.

     Плевен е един от 11-те областни града в страната, в които съществува Кризисен център – в него 24 часа при спешни случаи се извършва настаняване на хора в риск, като настаняванията през тази година бележат ръст. Социалната дейност е част от комплекса социални услуги, осигурявани от Община Плевен.

     През цялата 2024 година в центъра са приети 14 потребители, а само до момента на текущата 2025 година там са намерили подслон 22 души. Настаняването в Кризисния център е временна мярка – до 6 месеца, която осигурява безопасност и незабавна защита. След овладяване на кризата потребителите обикновено продължават да се нуждаят от подкрепа. Това се осигурява от Центъра за социална рехабилитация и интеграция на жени и деца, претърпели насилие, който работи дългосрочно с тях чрез почасово предоставяне на психологическа помощ, социална работа, правни насоки и рехабилитационни дейности. Според данните в Центъра за социална рехабилитация и интеграция през 2024 г. помощ са получили 108 потребители, през тази година към настоящия момент те са също 108. Двете услуги са част от Комплекса за социални услуги за деца и пълнолетни лица, преживели насилие (КСУДПЛПН) към Община Плевен.

     Данните за 2025 г. не показват рязък ръст на случаите, но ясно подчертават положителна промяна в поведението на пострадалите – все повече хора търсят помощ своевременно, преди ситуацията да е ескалирала. Активната превенция, информационните кампании и работата в общността дават резултат, като повишават разпознаваемостта на услугите и насърчават ранното сигнализиране. Причините жертвите да отлагат търсенето на помощ са най-често страх от извършителя, срам и чувство за вина, икономическа зависимост, емоционална връзка и надежда за промяна, недоверие към институциите, липса на информация за наличната подкрепа. Относно териториалния обхват на услугите, те са достъпни за всички лица в региона и не може да бъде изведена точна диференциация по общини, тъй като сигналите постъпват чрез различни канали и от различни населени места.

     Информационната кампания „Без страх“ се провежда за втора година и е съвместна инициатива на Районен съд – Плевен, Кризисния център при Община Плевен за жени и деца, претърпели насилие, Отдел „Закрила на детето“ при ДСП – Плевен и Адвокатска колегия – Плевен.

Снимка: Районен съд – Плевен

