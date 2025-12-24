Утреня, Царски часове и Вечерня с Василиева литургия в митрополитския храм „Св. Неделя“

На 24 декември, в деня преди Рождество Христово, Православната църква постановява отслужването на характерно последование, включващо Утреня, Царски часове и Вечерня с Василиева литургия.

С благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Даниил на този ден в катедралния храм „Св. вмчца Неделя“ богослужението бе предстоявано от Негово Преосвещенство Браницкия епископ Йоан – първи викарий на Софийския митрополит.

Заедно с владиката съслужиха иконом Бисер Костадинов – председател на храма, ставрофорен иконом Кирил Попов, иконом Николай Цурев, протойерей Димитър Шумов, свещеник Никола Чочев, свещеник Филип Стойчев, свещеник Благовест Миланов, както и дякон Димитър Стефанов, дякон Йоан Златев и дякон Васил Груев.

За църковните песнопения на клира се погрижи д-р Калин Кирилов.

Множество християни изпълниха храма в последния ден на Рождественския пост, а голяма част от тях приеха Тялото и Кръвта Христови.

В края на литургията епископ Йоан отправи проповед към християните, в която сподели: „Други основатели на световни религии по различен начин са определяли себе си за пророци или за благовестители, но за никой от тях не е пророкувано. Ето защо е важно да разберем, че Иисус Христос не е някакъв човек, който да се е самопровъзгласил за Месия, а е предсказан от пророците – Моисей и големите пророци, и това Негово въплъщение е чакано, за да разруши „средостението“ – преградата, стената, която е стояла между човека и Бога. Тази преграда се нарича грях. Христос чрез Своята кръстна смърт и Възкресение победи смъртта, греха и освободи човека“.

Владиката преподаде благослов от името на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Даниил, с който поздрави храмовото изпълнение с настъпващия най-голям неподвижен празник.

Текст и снимки: Пламен Михайлов

