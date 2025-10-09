Утре в Русе ще се проведе форум, посветен на ролята на енергийните общности

Утре /10 октомври/ от 10.30 часа в Зала „Вернер фон Сименс“ на Русенския университет „Ангел Кънчев“ ще се проведе регионален форум за поддръжка на политиките на Европейския зелен пакт.

Инициативата, която е под надслов „Енергийните общности – европейски инструмент за силна местна икономика, чист транспорт и достъпна енергия”, е под патронажа на областния управител Драгомир Драганов, кмета Пенчо Милков и ректора на Русенския университет доц. д-р Десислава Атанасова. Специално внимание ще бъде отделено на изготвянето на общински транспортни проекти за чиста енергия и проекти за ефективни енергоспестяващи сгради, които да бъдат финансирани от Социалния План за Климата (СПК) и европейския Социален Фонд за Климата (СФК). В рамките на форума ще бъде разгледана ролята на енергийните общности за развитието у нас на направленията за действие на Зеления Пакт за Европа – декарбонизацията, ръста на енергийната ефективност, устойчивата мобилност, кръговата икономика, опазването на природата и здравето на хората. Темите на форума обхващат новото законодателство за енергийните общности в България и ЕС, както и практическите предизвикателства за изграждането на енергийни общности у нас. Ще бъдат адресирани въпроси от практиката, свързани с взаимната връзка между местните политики, дигиталните технологии на енергийните общности и практическите цели на общините и инвеститорите. „От гледната точка на местните инвеститори – домакинствата, бизнесите и общините – енергийните общности са преди всичко инструмент за намаляване на разходите за енергия, за повишаване на енергийната ефективност и за подобряване на рентабилността на икономическите дейности. В рамките на форума ще бъдат разгледани въпроси за финансирането на локални проекти за енергийни общности в общините, най-новите тулове за дигитализация и автоматизация при създаването, управлението и счетоводното отчитане на енергийните общности“, коментира Драганов.

Организатори на събитието са Асоциация на Българските Градове и Региони съвместно с Българска Smart Grid Камара и националния Съюз Такси. Научни партньори и технологични спонсори на Форума са българската платформа за управление на енергийни общности GRID-ONE.eu и групата технологични компании TCD Engineering.

Facebook

Twitter



Shares