Утре ще се проведе традиционният детски турнир по стрелба с лък „Загорски стрели 2025“

Традиционният детски турнир по стрелба с лък „Загорски стрели 2025“ ще се състои на 27 септември 2025 г. (събота) от 09.30 ч. в спортен комплекс „Берое“ (лекоатлетически полигон за хвърляния).

Организатори на събитието са СК „Загорски стрелец“ и Община Стара Загора. Турнирът е по повод празника на града – 5-ти октомври.

Очаква се в него да се включат около 80 състезатели от цялата страна. Участниците са момчета и момичета под 12 и под 15 години, които ще се съревновават индивидуално и отборно в категориите олимпийски стил и компаунд.

Програма на турнира:

09.30 ч. – Откриване на турнира.

09.45 ч. – Загрявка и проверка на спортната екипировка.

10.30 ч. – 13.20 ч. – Квалификации деца под 12 год. и под 15 год.

13.45 ч. – Награждаване и закриване на турнира.

