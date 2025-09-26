Утре ще се проведе традиционният детски турнир по стрелба с лък „Загорски стрели 2025“
Традиционният детски турнир по стрелба с лък „Загорски стрели 2025“ ще се състои на 27 септември 2025 г. (събота) от 09.30 ч. в спортен комплекс „Берое“ (лекоатлетически полигон за хвърляния).
Организатори на събитието са СК „Загорски стрелец“ и Община Стара Загора. Турнирът е по повод празника на града – 5-ти октомври.
Очаква се в него да се включат около 80 състезатели от цялата страна. Участниците са момчета и момичета под 12 и под 15 години, които ще се съревновават индивидуално и отборно в категориите олимпийски стил и компаунд.
Програма на турнира:
09.30 ч. – Откриване на турнира.
09.45 ч. – Загрявка и проверка на спортната екипировка.
10.30 ч. – 13.20 ч. – Квалификации деца под 12 год. и под 15 год.
13.45 ч. – Награждаване и закриване на турнира.