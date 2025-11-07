Утре отбелязваме Архангеловден, празник на 4270 жители на населените места в община Стара Загора

Според народните поверия, ако сутринта има мъгла – предстои затопляне, ако денят е слънчев – зимата ще е студена

На 8 ноември православният свят отбелязва Събора на свети Архангел Михаил – водача на небесните сили, победителя над злото и защитника на човешките души. Празникът, известен като Архангеловден, е ден на духовна чистота, прошка и благодарност.

В Стара Загора тази събота ще празнуват 4270 именници, чиито имена носят силата на небесния закрилник и символиката на светлината и радостта. Сред тях са носителите на имената Ангел – 719, Ангелина – 186 и Ангелинка – 11, които напомнят за „вестителя“ и „пратеника“ на доброто.

Свое тържество имат и носещите името Михаил – 751, както и неговите производни Михаела – 287 , Михаила -21, произлизащи от древноеврейския израз „Кой е като Бог?“.

Сред празнуващите са още Радка – 796, Радостина – 381, Радослав – 367 и Радостин – 195, чиито имена произлизат от думата „радост“ и олицетворяват светлина, доброта и обич.

Своите имени дни отбелязват и Михо – 25, Момчил – 97, Радо – 3, Райко – 36, Райна – 217 и други, носещи старинни български имена – пазители на духовната сила и традицията.

Община Стара Загора поздравява всички именници с пожелание за здраве, благоденствие и небесна закрила в делата им.

Архангеловден е повече от църковен празник, той ни напомня, че всяка човешка душа има свой пазител и силата на доброто винаги побеждава. На този ден вярващите се молят за мир, прошка и благословия.

Архангеловден е сред най-почитаните празници в народния календар. Той идва след Архангеловата задушница, ден за почит към покойните и молитва за техните души. На празника във всеки дом се меси Рангелов хляб, който се разчупва над главата на най-възрастния мъж. С този ритуал семейството моли за здраве и благословия, а всеки, който получи хляба, го взема с две ръце и произнася: „Колкото зърна, толкова купи и здраве!“

По стар обичай на трапезата присъстват жито, боб, месо, гювеч, пастърма, питка и сезонни плодове. Според поверието, колкото повече ястия има на масата, толкова повече благословия ще донесе светецът на дома.

Празникът е свързан и с редица народни поверия и природни знаци. Народът вярва, че след Архангеловден земята започва да замръзва и настъпва зимата. Ако сутринта има мъгла – предстои затопляне, ако денят е слънчев – зимата ще е студена. Снегът на този ден вещае сняг и на Великден, а мокрият сняг обещава дъждовна година.

Най-добрият начин да уважите празника е да отидете на църква , да поздравите именик или да посетите село Преславен, забавлявайки се на празника на селото.

Справката за броя на именниците е изготвена от ЛБД „Население“. Данните са за лица с настоящ адрес в община Стара Загора.

